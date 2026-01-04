Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
2
:
Динамо Мн
1
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.20
П2
3.69
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
1
:
Авангард
4
Все коэффициенты
П1
83.00
X
19.00
П2
1.09
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.23
П2
2.59
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.16
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
05.01
Флорида
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Виннипег
2
П1
X
П2

«Питтсбург» отстранил российского хоккеиста от игр

«Питтсбург» отстранил Егора Замулу из-за неявки в фарм-клуб.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» отстранил от игр российского защитника Егора Замулу из-за неявки в фарм-клуб команды в Уилкс-Барре (США), сообщает журналист Фрэнк Серавалли в соцсети Х.

Замула 31 декабря был обменян в «Питтсбург» из клуба «Филадельфия Флайерз», в обратную сторону направился нападающий Филип Томасино. Ранее россиянин был выставлен «летчиками» на драфт отказов.

До обмена сообщалось, что Замула рассматривал возможность расторжения контракта с «Филадельфией», чтобы стать свободным агентом и, предположительно, подписать контракт с другой командой НХЛ. Однако россиянин не смог найти клуб с его нынешней зарплатой в 1,7 миллиона долларов за сезон.

Замуле 25 лет. В сезоне-2025/26 он провел 13 матчей, отметился одной голевой передачей и достиг среднего показателя полезности «+4». За всю карьеру в НХЛ он выступал за «Филадельфию», в составе которой набрал суммарно 41 балл (8 голов и 33 передачи) в 168 матчах в чемпионатах лиги.