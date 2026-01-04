«Питтсбург» отстранил российского хоккеиста от игр

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» отстранил от игр российского защитника Егора Замулу из-за неявки в фарм-клуб команды в Уилкс-Барре (США), сообщает журналист Фрэнк Серавалли в соцсети Х.
Замула 31 декабря был обменян в «Питтсбург» из клуба «Филадельфия Флайерз», в обратную сторону направился нападающий Филип Томасино. Ранее россиянин был выставлен «летчиками» на драфт отказов.
До обмена сообщалось, что Замула рассматривал возможность расторжения контракта с «Филадельфией», чтобы стать свободным агентом и, предположительно, подписать контракт с другой командой НХЛ. Однако россиянин не смог найти клуб с его нынешней зарплатой в 1,7 миллиона долларов за сезон.
Замуле 25 лет. В сезоне-2025/26 он провел 13 матчей, отметился одной голевой передачей и достиг среднего показателя полезности «+4». За всю карьеру в НХЛ он выступал за «Филадельфию», в составе которой набрал суммарно 41 балл (8 голов и 33 передачи) в 168 матчах в чемпионатах лиги.