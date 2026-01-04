Фетисов о том, что Овечкин получил клюшкой в лицо: «Для хоккеистов такой удар вообще ни о чем. Раньше рассечение на лавке зашивали, сейчас — в раздевалке. Это мужская игра»

У Овечкина выступила кровь, а также откололась часть переднего зуба.
"Для хоккеистов такой удар вообще ни о чем. Раньше рассечение на лавке зашивали, сейчас — в раздевалке, и они играют дальше.
Это мужская игра, я бы не стал за это переживать. Все это заживает достаточно быстро", — сказал Фетисов.
Овечкину выбили еще один зуб! Просто посмотрите на эту улыбку.
