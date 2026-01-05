Шайбы Воронкова и Марченко не спасли «Коламбус» от поражения в матче НХЛ

Марченко также отметился голевой передачей, на его счету стало 33 (15+18) очка в 37 матчах текущего сезона. Его партнер по нападению Воронков в 41 матче набрал 27 (15+12) очков. Российский нападающий Егор Чинахов, перешедший в «Питтсбург» из «Коламбуса» в результате обмена 29 декабря, впервые сыграл против своей бывшей команды и отметился голевой передачей в овертайме.