Шайбы Воронкова и Марченко не спасли «Коламбус» от поражения в матче НХЛ

Воронков и Марченко забросили по шайбе в матче «Коламбуса» против «Питтсбурга».

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме проиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счетом 5:4 (1:3, 1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей. У «Питтсбурга» отличились Вилле Койвунен (2-я минута), Ноэль Аччари (37), Томми Новак (44), Рикард Ракелль (60) и Сидни Кросби (63). Шайбы в составе проигравших забросили Дмитрий Воронков (9), Мэйсон Марчмент (9), Кирилл Марченко (19) и Зак Веренски (21).

Марченко также отметился голевой передачей, на его счету стало 33 (15+18) очка в 37 матчах текущего сезона. Его партнер по нападению Воронков в 41 матче набрал 27 (15+12) очков. Российский нападающий Егор Чинахов, перешедший в «Питтсбург» из «Коламбуса» в результате обмена 29 декабря, впервые сыграл против своей бывшей команды и отметился голевой передачей в овертайме.

«Питтсбург» (49 очков) одержал пятую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции, где «Коламбус» (43) идет на последней, восьмой строчке.

Коламбус
4:5
3:1, 1:1, 0:2
ОТ
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
4.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena
Главные тренеры
Дин Эвасон
Дэн Мьюз
Вратари
Джет Гривз
Артур Шилов
1-й период
01:50
Вилле Койвунен
(Бенджамин Киндел)
08:21
Дмитрий Воронков
(Дентон Матейчук)
08:48
Мэйсон Марчмент
(Адам Фантилли, Кирилл Марченко)
09:14
Иван Проворов
18:38
Кирилл Марченко
(Зак Веренски, Дентон Матейчук)
2-й период
20:47
Зак Веренски
(Бун Дженнер, Матье Оливье)
33:37
Адам Фантилли
36:51
Ноэль Аччиари
(Коннор Девар)
3-й период
42:06
Дмитрий Воронков
43:28
Томас Новак
(Бенджамин Киндел, Джастин Бразо)
59:46
Рикард Ракелль
(Энтони Манта, Сидни Кросби)
Овертайм
62:22
Сидни Кросби
(Эрик Карлссон, Егор Чинахов)
Статистика
Коламбус
Питтсбург
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит