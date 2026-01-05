Жена Овечкина показала фото хоккеиста с сыном, который также лишился зуба

На снимке Овечкин-старший и Овечкин-младший демонстрируют свои беззубые улыбки. Настасия также выложила видео, как кто-то вытаскивает сыну шатающийся передний зуб.
Напомним, в понедельник в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (2:3 Б) Овечкин получил удар клюшкой в лицо от Луи Кревье в третьем периоде, в результате которого его передний зуб оказался сломан.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше