Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.33
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.66
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.49
П2
1.63
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2

Жена Овечкина показала фото хоккеиста с сыном, который также лишился зуба

Настасия Овечкина, жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, показала совместное фото хоккеиста с сыном Сергеем.

Источник: nhl.com

На снимке Овечкин-старший и Овечкин-младший демонстрируют свои беззубые улыбки. Настасия также выложила видео, как кто-то вытаскивает сыну шатающийся передний зуб.

Напомним, в понедельник в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (2:3 Б) Овечкин получил удар клюшкой в лицо от Луи Кревье в третьем периоде, в результате которого его передний зуб оказался сломан.

