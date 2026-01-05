«Пугали крыс»: жена Сергачева поведала о негативном опыте жизни в Нью-Йорке

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Супруга российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Маммот» Михаила Сергачева Елизавета опубликовала кадры с прогулки вместе с мужем и сыном по Нью-Йорку и пожаловалась на большое количество крыс в местном парке.
Россиянка опубликовала видео из парка в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На кадрах видно множество крыс, которые бегают по мусорным бакам в поисках еды. Увидев городских вредителей, юный сын Сергачева прокричал: «Так нельзя!» После этого мальчик спугнул грызунов громким криком.
«Запрос в чат GPT “что поделать с ребенком в Нью-Йорке” не дал интересных вариантов. Поэтому, мы пошли в парк пугать крыс. Очень, кстати, весело было», — подписала видеоролики жена спортсмена.
Сергачеву 27 лет. Он перешел в «Юту» в результате обмена из клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» летом 2024 года. В составе «молний» защитник стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Также он выступал в НХЛ за «Монреаль».