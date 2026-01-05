Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
1
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.70
П2
5.94
Хоккей. НХЛ
06.01
Вашингтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
06.01
Рейнджерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.15
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Вегас
2
П1
X
П2

«Пугали крыс»: жена Сергачева поведала о негативном опыте жизни в Нью-Йорке

Жена хоккеиста Сергачева пожаловалась на большое число крыс в парке Нью-Йорка.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Супруга российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Маммот» Михаила Сергачева Елизавета опубликовала кадры с прогулки вместе с мужем и сыном по Нью-Йорку и пожаловалась на большое количество крыс в местном парке.

Россиянка опубликовала видео из парка в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На кадрах видно множество крыс, которые бегают по мусорным бакам в поисках еды. Увидев городских вредителей, юный сын Сергачева прокричал: «Так нельзя!» После этого мальчик спугнул грызунов громким криком.

«Запрос в чат GPT “что поделать с ребенком в Нью-Йорке” не дал интересных вариантов. Поэтому, мы пошли в парк пугать крыс. Очень, кстати, весело было», — подписала видеоролики жена спортсмена.

Сергачеву 27 лет. Он перешел в «Юту» в результате обмена из клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» летом 2024 года. В составе «молний» защитник стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Также он выступал в НХЛ за «Монреаль».