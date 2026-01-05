«Пугали крыс»: жена Сергачева поведала о негативном опыте жизни в Нью-Йорке

Сергачеву 27 лет. Он перешел в «Юту» в результате обмена из клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» летом 2024 года. В составе «молний» защитник стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Также он выступал в НХЛ за «Монреаль».