Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В трех матчах на прошлой неделе российский нападающий набрал 10 (3 заброшенные шайбы + 7 голевых передач) очков.
Второй звездой признан капитан «Питтсбурга» канадец Сидни Кросби. Он набрал 8 (4+4) очков в четырех встречах. Третьей звездой стал американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. В двух играх он забил 5 голов и сделал результативную передачу.
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше