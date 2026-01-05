Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.01
Вашингтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
06.01
Рейнджерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
06.01
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
06.01
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
06.01
Лос-Анджелес
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.15
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо М
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

В трех матчах на прошлой неделе российский нападающий набрал 10 очков.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В трех матчах на прошлой неделе российский нападающий набрал 10 (3 заброшенные шайбы + 7 голевых передач) очков.

Второй звездой признан капитан «Питтсбурга» канадец Сидни Кросби. Он набрал 8 (4+4) очков в четырех встречах. Третьей звездой стал американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. В двух играх он забил 5 голов и сделал результативную передачу.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше