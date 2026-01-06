Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.25
П2
16.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Сиэтл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Юта
3
П1
X
П2

«Питтсбург» выкупит контракт Замулы после неявки в фарм-клуб

«Питтсбург» выставил Замулу на драфт отказов после неявки в фарм-клуб.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» выставил на безусловный драфт отказов российского защитника Егора Замулу с целью выкупа контракта, сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети X.

Замула 31 декабря перешел в «Питтсбург» в результате обмена с «Филадельфией Флайерз». 4 января «Пингвинз» отстранили защитника из-за неявки в фарм-клуб.

При этом Джонстон отмечает, что в приобретении Замулы заинтересованы несколько команд НХЛ.

Замуле 25 лет. В сезоне-2025/26 он провел 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 41 очко (8 голов и 33 передачи) в 168 матчах.