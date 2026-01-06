«Питтсбург» выкупит контракт Замулы после неявки в фарм-клуб

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» выставил на безусловный драфт отказов российского защитника Егора Замулу с целью выкупа контракта, сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети X.
Замула 31 декабря перешел в «Питтсбург» в результате обмена с «Филадельфией Флайерз». 4 января «Пингвинз» отстранили защитника из-за неявки в фарм-клуб.
При этом Джонстон отмечает, что в приобретении Замулы заинтересованы несколько команд НХЛ.
Замуле 25 лет. В сезоне-2025/26 он провел 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 41 очко (8 голов и 33 передачи) в 168 матчах.