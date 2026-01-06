Два гола Овечкина принесли «Вашингтону» первую победу в новом году

Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот и применил четыре силовых приема. 40-летний россиянин прервал личную безголевую серию, которая составила четыре матча. Форвард «Вашингтона» провел 349-й матч на домашней арене с заброшенной шайбой в чемпионатах НХЛ и превзошел по этому показателю Горди Хоу (348 домашних матчей с голами), установив новый рекорд лиги. Первый гол российского форварда в игре с «Анахаймом» стал решающим в матче. Овечкин обновил собственный рекорд в чемпионатах НХЛ по количеству победных голов (140).