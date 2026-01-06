Два гола Овечкина принесли «Вашингтону» первую победу в новом году

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 7:4 (2:1, 3:2, 2:1). В составе «Вашингтона» хет-трик оформил Джастин Сурдиф (16-я, 19-я и 28-я минуты), дублем отметился российский нападающий Александр Овечкин (29, 60), еще по шайбе забросили Райан Леонард (26) и Джон Карлсон. У гостей отличились Крис Крайдер (7), Алекс Киллорн (33), Джейкоб Труба (35) и Беккетт Сеннеке (50).
Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот и применил четыре силовых приема. 40-летний россиянин прервал личную безголевую серию, которая составила четыре матча. Форвард «Вашингтона» провел 349-й матч на домашней арене с заброшенной шайбой в чемпионатах НХЛ и превзошел по этому показателю Горди Хоу (348 домашних матчей с голами), установив новый рекорд лиги. Первый гол российского форварда в игре с «Анахаймом» стал решающим в матче. Овечкин обновил собственный рекорд в чемпионатах НХЛ по количеству победных голов (140).
Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков три раза бросил в створ ворот, заблокировал один бросок и применил один силовой прием.
«Вашингтон» одержал первую победу в 2026 году. «Анахайм» потерпел шестое поражение в чемпионате НХЛ подряд.
Спенсер Карбери
Джоэль Кенневилль
Чарли Линдгрен
Петр Мразек
(00:00-40:00)
Лукаш Достал
(40:00-58:21)
Лукаш Достал
(58:46-59:10)
Лукаш Достал
(c 59:18)
00:40
Александр Овечкин
06:33
Крис Крайдер
(Олен Зеллвегер)
06:38
Брэндон Дюхейм
06:38
Джейкоб Труба
10:29
Алекс Киллорн
15:56
Джастин Сурдиф
(Мэтт Рой, Коннор Макмайкл)
18:58
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл)
20:00
Мартин Фехервари
20:17
Лео Карлссон
25:21
Дилан Макилрат
25:21
Росс Джонстон
25:54
Райан Леонард
(Коннор Макмайкл, Джастин Сурдиф)
27:30
Джастин Сурдиф
(Райан Леонард, Коннор Макмайкл)
28:52
Александр Овечкин
(Мартин Фехервари, Джон Карлсон)
31:51
Райан Строум
32:56
Алекс Киллорн
(Росс Джонстон)
34:12
Джейкоб Труба
(Трой Терри)
38:16
Райан Леонард
39:45
Джон Карлсон
49:22
Бекетт Сенекке
(Джексон Лакомб, Каттер Готье)
58:46
Джон Карлсон
(Мартин Фехервари, Ник Дауд)
59:18
Александр Овечкин
(Джастин Сурдиф)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит