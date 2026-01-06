Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.25
П2
16.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Сиэтл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Юта
3
П1
X
П2

Два гола Овечкина принесли «Вашингтону» первую победу в новом году

Два гола Овечкина принесли «Вашингтону» победу в матче НХЛ против «Анахайма».

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 7:4 (2:1, 3:2, 2:1). В составе «Вашингтона» хет-трик оформил Джастин Сурдиф (16-я, 19-я и 28-я минуты), дублем отметился российский нападающий Александр Овечкин (29, 60), еще по шайбе забросили Райан Леонард (26) и Джон Карлсон. У гостей отличились Крис Крайдер (7), Алекс Киллорн (33), Джейкоб Труба (35) и Беккетт Сеннеке (50).

Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот и применил четыре силовых приема. 40-летний россиянин прервал личную безголевую серию, которая составила четыре матча. Форвард «Вашингтона» провел 349-й матч на домашней арене с заброшенной шайбой в чемпионатах НХЛ и превзошел по этому показателю Горди Хоу (348 домашних матчей с голами), установив новый рекорд лиги. Первый гол российского форварда в игре с «Анахаймом» стал решающим в матче. Овечкин обновил собственный рекорд в чемпионатах НХЛ по количеству победных голов (140).

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков три раза бросил в створ ворот, заблокировал один бросок и применил один силовой прием.

«Вашингтон» одержал первую победу в 2026 году. «Анахайм» потерпел шестое поражение в чемпионате НХЛ подряд.

Вашингтон
7:4
2:1, 3:2, 2:1
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
6.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17560 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джоэль Кенневилль
Вратари
Чарли Линдгрен
Петр Мразек
(00:00-40:00)
Лукаш Достал
(40:00-58:21)
Лукаш Достал
(58:46-59:10)
Лукаш Достал
(c 59:18)
1-й период
00:40
Александр Овечкин
06:33
Крис Крайдер
(Олен Зеллвегер)
06:38
Брэндон Дюхейм
06:38
Джейкоб Труба
10:29
Алекс Киллорн
15:56
Джастин Сурдиф
(Мэтт Рой, Коннор Макмайкл)
18:58
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл)
2-й период
20:00
Мартин Фехервари
20:17
Лео Карлссон
25:21
Дилан Макилрат
25:21
Росс Джонстон
25:54
Райан Леонард
(Коннор Макмайкл, Джастин Сурдиф)
27:30
Джастин Сурдиф
(Райан Леонард, Коннор Макмайкл)
28:52
Александр Овечкин
(Мартин Фехервари, Джон Карлсон)
31:51
Райан Строум
32:56
Алекс Киллорн
(Росс Джонстон)
34:12
Джейкоб Труба
(Трой Терри)
38:16
Райан Леонард
39:45
Джон Карлсон
3-й период
49:22
Бекетт Сенекке
(Джексон Лакомб, Каттер Готье)
58:46
Джон Карлсон
(Мартин Фехервари, Ник Дауд)
59:18
Александр Овечкин
(Джастин Сурдиф)
Статистика
Вашингтон
Анахайм
Штрафное время
16
14
Игра в большинстве
2
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
