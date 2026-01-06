Кто стал самым высокооплачиваемым российским спортсменом в 2025 году

Из бойцов смешанных единоборств в списке присутствует Ислам Махачев, заработавший $7 млн. В декабре он вошел в историю, завоевав титул чемпиона UFC во второй весовой категории. Сейчас Махачев является чемпионом в полусреднем весе. До этого он удерживал пояс в легком весе, после чего поднялся дивизионом выше.