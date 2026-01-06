«Рейнджерс» проиграли «Юте», Шестеркин не доиграл матч из-за травмы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Юте Маммот» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0). В составе «Юты» шайбы в основное время матча забросили Дилан Гюнтер (33-я минута) и Майкл Каркон (47). Автором победного гола в овертайме стал Шон Дурзи (62). У хозяев площадки отличились Алексис Лафренье (29) и Винсент Трочек (37).
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Защитник «синерубашечников» Владислав Гавриков нанес четыре броска в створ ворот, заблокировал два броска и применил один силовой прием. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин получил травму нижней части тела на 13-й встречи и не смог продолжить игру.
Защитник «Юты» Михаил Сергачев один раз бросил в створ и заблокировал один бросок. Нападающий «Маммот» Даниил Бут очков не набрал.
Майк Салливан
Андре Туриньи
Игорь Шестеркин
(00:00-13:00)
Карел Веймелка
(00:00-61:06)
Джонатан Куик
(13:00-61:06)
22:00
Джонатан Куик
22:00
Даниил Бут
27:33
Дилан Гюнтер
28:29
Алексис Лафренье
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
32:38
Дилан Гюнтер
(Иэн Коул)
35:31
Брэндон Танев
35:31
Александр Керфут
36:36
Винс Трочек
(Артемий Панарин, Мика Зибанежад)
41:52
Урхо Вааканайнен
46:15
Майкл Карконе
(Джон Марино)
56:46
Шон Дурзи
61:06
Шон Дурзи
(Ник Шмальц, Лоусон Крауз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит