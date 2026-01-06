Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.25
П2
16.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Сиэтл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Юта
3
П1
X
П2

«Рейнджерс» проиграли «Юте», Шестеркин не доиграл матч из-за травмы

«Рейнджерс» проиграли «Юте» в НХЛ, Шестеркин не доиграл матч из-за травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Юте Маммот» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0). В составе «Юты» шайбы в основное время матча забросили Дилан Гюнтер (33-я минута) и Майкл Каркон (47). Автором победного гола в овертайме стал Шон Дурзи (62). У хозяев площадки отличились Алексис Лафренье (29) и Винсент Трочек (37).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Защитник «синерубашечников» Владислав Гавриков нанес четыре броска в створ ворот, заблокировал два броска и применил один силовой прием. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин получил травму нижней части тела на 13-й встречи и не смог продолжить игру.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев один раз бросил в створ и заблокировал один бросок. Нападающий «Маммот» Даниил Бут очков не набрал.

Рейнджерс
2:3
0:0, 2:1, 0:1
ОТ
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
6.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17503 зрителя
Главные тренеры
Майк Салливан
Андре Туриньи
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-13:00)
Карел Веймелка
(00:00-61:06)
Джонатан Куик
(13:00-61:06)
2-й период
22:00
Джонатан Куик
22:00
Даниил Бут
27:33
Дилан Гюнтер
28:29
Алексис Лафренье
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
32:38
Дилан Гюнтер
(Иэн Коул)
35:31
Брэндон Танев
35:31
Александр Керфут
36:36
Винс Трочек
(Артемий Панарин, Мика Зибанежад)
3-й период
41:52
Урхо Вааканайнен
46:15
Майкл Карконе
(Джон Марино)
56:46
Шон Дурзи
Овертайм
61:06
Шон Дурзи
(Ник Шмальц, Лоусон Крауз)
Статистика
Рейнджерс
Юта
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит