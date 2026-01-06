Овечкин повторил рекорд Ягра по победным голам в НХЛ с учетом плей-офф

В матче с «Анахаймом» (7:4) Овечкин забросил две шайбы. Он обновил свой рекорд по победным голам в регулярных чемпионатах (140) и сравнялся с Ягром, если учитывать игры плей-офф (151).
В нынешнем сезоне на счету Овечкина 17 шайб и 19 передач в 43 матчах. Россиянин довел общее количество заброшенных шайб в НХЛ до 914, сократив отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам в лиге с учетом плей-офф до 25 шайб.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше