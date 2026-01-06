Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
0
:
Миннесота
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.15
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
1
:
Сиэтл
3
Все коэффициенты
П1
104.00
X
16.00
П2
1.04
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.21
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
17.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Юта
3
П1
X
П2

Овечкин повторил рекорд Ягра по победным голам в НХЛ с учетом плей-офф

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд чеха Яромира Ягра по победным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом матчей плей-офф.

Источник: РИА "Новости"

В матче с «Анахаймом» (7:4) Овечкин забросил две шайбы. Он обновил свой рекорд по победным голам в регулярных чемпионатах (140) и сравнялся с Ягром, если учитывать игры плей-офф (151).

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 17 шайб и 19 передач в 43 матчах. Россиянин довел общее количество заброшенных шайб в НХЛ до 914, сократив отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам в лиге с учетом плей-офф до 25 шайб.

