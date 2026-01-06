Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.25
П2
16.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Сиэтл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Юта
3
П1
X
П2

Шайба Кузьменко принесла «Лос-Анджелесу» победу над «Миннесотой» в НХЛ

Также российский форвард отметился результативной передачей.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил шайбу и отдал результативную передачу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Лос-Анджелеса». В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогель (36-я минута), Кевин Фиала (38), Кузьменко (50) и Адриан Кемпе (59). У проигравших отличились Джаред Сперджен (46) и Райан Хартман (56).

Кузьменко забросил девятую шайбу в сезоне, также на счету 29-летнего форварда 6 передач в 36 матчах.

«Лос-Анджелес» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 45 очков в 41 матче. «Миннесота» идет третьей в Центральном дивизионе, имея в активе 58 очков после 44 встреч.

В следующем матче «Лос-Анджелес» 8 января дома примет «Сан-Хосе», «Миннесота» днем позднее на выезде сыграет с «Сиэтлом».

Лос-Анджелес
4:2
0:0, 2:0, 2:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
6.01.2026, 06:30 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 16874 зрителя
Главные тренеры
Джим Хиллер
Джон Хайнс
Вратари
Дарси Кемпер
Филип Густавссон
(00:00-57:35)
Филип Густавссон
(58:21-58:28)
1-й период
12:16
Дрю Даути
2-й период
21:25
Куинтон Байфилд
27:35
Андрей Кузьменко
35:34
Уоррен Фогеле
(Брайан Дюмулин, Джефф Малотт)
37:52
Кевин Фиала
(Александр Тюркотт, Андрей Кузьменко)
3-й период
40:00
Адриан Кемпе
40:00
Данила Юров
40:00
Данила Юров
45:55
Джаред Сперджен
(Юнас Бродин, Нико Штурм)
49:20
Андрей Кузьменко
(Брайан Дюмулин)
51:05
Адриан Кемпе
53:03
Майки Андерсон
53:03
Майки Андерсон
55:21
Райан Хартман
(Брок Фэйбер, Джаред Сперджен)
58:21
Адриан Кемпе
(Алекс Лафферье, Куинтон Байфилд)
Статистика
Лос-Анджелес
Миннесота
Штрафное время
14
4
Игра в большинстве
1
6
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит