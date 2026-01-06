Шайба Кузьменко принесла «Лос-Анджелесу» победу над «Миннесотой» в НХЛ

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил шайбу и отдал результативную передачу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Лос-Анджелеса». В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогель (36-я минута), Кевин Фиала (38), Кузьменко (50) и Адриан Кемпе (59). У проигравших отличились Джаред Сперджен (46) и Райан Хартман (56).
Кузьменко забросил девятую шайбу в сезоне, также на счету 29-летнего форварда 6 передач в 36 матчах.
«Лос-Анджелес» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 45 очков в 41 матче. «Миннесота» идет третьей в Центральном дивизионе, имея в активе 58 очков после 44 встреч.
В следующем матче «Лос-Анджелес» 8 января дома примет «Сан-Хосе», «Миннесота» днем позднее на выезде сыграет с «Сиэтлом».
Джим Хиллер
Джон Хайнс
Дарси Кемпер
Филип Густавссон
(00:00-57:35)
Филип Густавссон
(58:21-58:28)
12:16
Дрю Даути
21:25
Куинтон Байфилд
27:35
Андрей Кузьменко
35:34
Уоррен Фогеле
(Брайан Дюмулин, Джефф Малотт)
37:52
Кевин Фиала
(Александр Тюркотт, Андрей Кузьменко)
40:00
Адриан Кемпе
40:00
Данила Юров
40:00
Данила Юров
45:55
Джаред Сперджен
(Юнас Бродин, Нико Штурм)
49:20
Андрей Кузьменко
(Брайан Дюмулин)
51:05
Адриан Кемпе
53:03
Майки Андерсон
53:03
Майки Андерсон
55:21
Райан Хартман
(Брок Фэйбер, Джаред Сперджен)
58:21
Адриан Кемпе
(Алекс Лафферье, Куинтон Байфилд)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит