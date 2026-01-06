Шайба Кузьменко принесла «Лос-Анджелесу» победу над «Миннесотой» в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Лос-Анджелеса». В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогель (36-я минута), Кевин Фиала (38), Кузьменко (50) и Адриан Кемпе (59). У проигравших отличились Джаред Сперджен (46) и Райан Хартман (56).