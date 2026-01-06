Мостовой об Овечкине: «Раньше были Гретцки, Джордан, Тайсон. Александр теперь среди них — это история, это навеки. Такие люди должны делать все, что захотят»

«Овечкин хотел завершить карьеру в “Динамо”? Может быть, и такое произойдет, но я говорю: такие люди должны делать все, что захотят (смеется). Захочет — там завершит.
Ребят, таких людей больше нет. Раньше был Гретцки, Майкл Джордан, Майк Тайсон и так далее. Теперь среди них Александр Овечкин. Это история, это навеки", — сказал Мостовой.
Овечкин побил рекорд НХЛ по числу домашних матчей в регулярках с голами — 349. Капитан «Вашингтона» обошел Хоу.
