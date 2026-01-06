Ричмонд
Сорокин вернется в состав «Айлендерс» после травмы в матче с «Нью-Джерси»

Голкипер не играл из-за травмы с 20 декабря.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин выйдет в стартовом составе в домашнем матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси». Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Встреча против «Нью-Джерси» пройдет в ночь на 7 января по московскому времени. Для Сорокина это будет первая игра с 20 декабря, когда он защищал ворота «Айлендерс» в домашней встрече с «Ванкувером» (1:4). 27 декабря его поместили в список травмированных игроков, с тех пор он пропустил пять матчей.

Сорокину 30 лет, он был выбран «Айлендерс» на драфте 2014 года под 78-м номером. За команду из Нью-Йорка россиянин выступает с сезона-2020/21. В текущем регулярном чемпионате вратарь провел 24 матча. В среднем за игру голкипер пропускает 2,55 шайбы, отразив 91% бросков по своим воротам и трижды сыграв «на ноль». Сорокин является олимпийским чемпионом 2018 года и трижды бронзовым призером чемпионатов мира. В составе московского ЦСКА в 2019 году он завоевал Кубок Гагарина.

«Айлендерс» после 42 матчей набрали 50 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

