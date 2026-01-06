Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
07.01
Айлендерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.05
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
07.01
Баффало
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.40
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
07.01
Каролина
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
07.01
Тампа-Бэй
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
07.01
Филадельфия
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
07.01
Торонто
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
07.01
Виннипег
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
07.01
Эдмонтон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
07.01
Сан-Хосе
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
07.01
Сиэтл
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.30
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Малкин вернулся к полноценным тренировкам с «Питтсбургом» после травмы

Россиянин пропустил 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы плеча.

Источник: РБК Спорт

Российский форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся к тренировкам в общей группе.

«Хороший шаг в правильном направлении. Он выглядел хорошо, завтра у нас будет еще одна тренировка, посмотрим после нее», — сказал журналистам главный тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз.

«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных 9 декабря, россиянин травмировал плечо. 2 января форвард вернулся к тренировкам на льду и занимался в бесконтактном джерси.

Всего из-за травмы Малкин пропустил 15 матчей. Ближайшую игру команда проведет 8 января дома против «Нью-Джерси Девилз».

В нынешнем сезоне Малкин в 26 матчах набрал 29 (8+21) очков.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды. Его действующий контракт завершится в конце нынешнего сезона.

Хоккей. НХЛ
09.01
Питтсбург
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.60
