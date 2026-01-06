Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
07.01
Айлендерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.05
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
07.01
Баффало
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
07.01
Каролина
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
07.01
Тампа-Бэй
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
07.01
Филадельфия
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. НХЛ
07.01
Торонто
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
07.01
Виннипег
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.20
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
07.01
Эдмонтон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.40
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
07.01
Сан-Хосе
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.40
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
07.01
Сиэтл
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Российский хоккеист Замула перешел в «Коламбус»

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Российский защитник Егор Замула, находившийся в статусе свободного агента, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус».

Источник: Соцсети

Об этом сообщил представитель игрока Дэн Мильштейн на своей странице в X.

Соглашение с игроком рассчитано на один год.

31 декабря Замула в результате обмена перешел из «Филадельфии» в «Питтсбург». 4 января его отстранили за неявку в расположение фарм-клуба, а на следующий день выставили на драфт отказов с целью расторжения контракта. После прохождения этой процедуры он стал свободным агентом.

Замуле 25 лет. В НХЛ он дебютировал в апреле 2021 года в составе «Калгари». С сезона-2020/21 стал игроком «Филадельфии». В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 1 результативная передача в 13 матчах.

«Коламбус» занимает последнее, 8-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 43 очка в 41 матче. Следующую игру команда проведет в ночь на 7 января на выезде против «Сан-Хосе». За «Коламбус» выступают несколько российских игроков — вратарь Иван Федотов, защитник Иван Проворов, нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков.