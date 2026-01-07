Ричмонд
«Флорида» проиграла «Торонто», Бобровский сделал 19 сэйвов

«Торонто» на своем льду переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Игра прошла на «Скотиабанк Арене» в Торонто.

Источник: Reuters

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

У «Мэйпл Лифс» голами отметились Истон Коуэн, Мэттью Найз, Остон Мэттьюс и Бобби Макманн. Единственный гол гостей на счету Картера Верхэге.

«Торонто» набрал 47 очков в 42 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 11-й строчке — 47 очков в 42 играх.

Торонто
4:1
1:0, 2:0, 1:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
7.01.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18911 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Пол Морис
Вратари
Джозеф Уолл
Сергей Бобровский
(00:00-55:58)
Сергей Бобровский
(c 59:52)
1-й период
05:24
Эван Родригес
11:14
Истон Коуэн
14:21
Макс Доми
14:21
Аарон Экблад
19:36
Истон Коуэн
(Николас Робертсон, Николя Руа)
2-й период
20:42
Мэттью Найз
(Трой Стэчер, Джон Таварес)
24:01
Остон Мэттьюс
(Мэттью Найз, Матиас Маччелли)
39:59
Морган Райлли
3-й период
42:15
Филипп Майерс
46:05
Донован Себранго
51:38
Картер Верхэге
59:52
Бобби Макманн
(Николя Руа)
Статистика
Торонто
Флорида
Штрафное время
11
9
Игра в большинстве
2
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит