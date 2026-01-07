«Флорида» проиграла «Торонто», Бобровский сделал 19 сэйвов

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.
У «Мэйпл Лифс» голами отметились Истон Коуэн, Мэттью Найз, Остон Мэттьюс и Бобби Макманн. Единственный гол гостей на счету Картера Верхэге.
«Торонто» набрал 47 очков в 42 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 11-й строчке — 47 очков в 42 играх.
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
7.01.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18911 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Пол Морис
Вратари
Джозеф Уолл
Сергей Бобровский
(00:00-55:58)
Сергей Бобровский
(c 59:52)
1-й период
05:24
Эван Родригес
11:14
Истон Коуэн
14:21
Макс Доми
14:21
Аарон Экблад
19:36
Истон Коуэн
(Николас Робертсон, Николя Руа)
2-й период
20:42
Мэттью Найз
(Трой Стэчер, Джон Таварес)
24:01
Остон Мэттьюс
(Мэттью Найз, Матиас Маччелли)
39:59
Морган Райлли
3-й период
42:15
Филипп Майерс
46:05
Донован Себранго
51:38
Картер Верхэге
59:52
Бобби Макманн
(Николя Руа)
Статистика
Торонто
Флорида
Штрафное время
11
9
Игра в большинстве
2
3
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит