«Коламбус» уступил «Сан-Хосе», у Воронкова, Марченко и Проворова по голевой передаче

«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Источник: AP 2024

У «Шаркс» 3 (1+2) очка набрал Александр Веннберг, 2 (1+1) результативных балла заработал Марио Ферраро, также по шайбе забросили Павол Регенда, Зак Остапчук и Маклин Селебрини. Дмитрий Орлов сделал голевой пас в этой игре.

Голы «Блю Джекетс» забили Зак Веренски и Шон Монахан. Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Иван Проворов записали на свой счет по результативной передаче.

«Сан-Хосе» набрал 45 очков и поднялся на восьмое место в Западной конференции. «Коламбус» с 43 очками замыкает турнирную таблицу «Востока».

Сан-Хосе
5:2
1:0, 1:1, 3:1
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
7.01.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
SAP Center
Главные тренеры
Райан Варсофски
Дин Эвасон
Вратари
Алекс Неделькович
Джет Гривз
(00:00-57:42)
Джет Гривз
(57:46-57:57)
Джет Гривз
(c 58:31)
1-й период
07:43
Дэймон Северсон
15:20
Тай Делландреа
19:11
Павол Регенда
(Александр Веннберг, Тайлер Тоффоли)
2-й период
23:18
Зак Эштон-Риз
24:14
Александр Веннберг
(Вильям Эклунд, Дмитрий Орлов)
25:45
Игорь Чернышов
28:57
Данте Фаббро
35:15
Дентон Матейчук
36:41
Бун Дженнер
39:15
Зак Веренски
(Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко)
39:16
Райан Ривз
39:16
Матье Оливье
3-й период
42:20
Барклай Гудроу
55:16
Зак Остапчук
56:05
Шон Монахэн
(Иван Проворов)
57:46
Марио Ферраро
(Александр Веннберг)
58:31
Маклин Селебрини
(Коллин Граф, Марио Ферраро)
Статистика
Сан-Хосе
Коламбус
Штрафное время
11
15
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит