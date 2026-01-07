«Коламбус» уступил «Сан-Хосе», у Воронкова, Марченко и Проворова по голевой передаче

У «Шаркс» 3 (1+2) очка набрал Александр Веннберг, 2 (1+1) результативных балла заработал Марио Ферраро, также по шайбе забросили Павол Регенда, Зак Остапчук и Маклин Селебрини. Дмитрий Орлов сделал голевой пас в этой игре.