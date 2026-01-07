Русский вратарь установил рекорд «Айлендерс». Сорокин — лучший по сухарям в истории клуба

Несколько сезонов назад, когда «Островитян» возглавлял Барри Тротц, все прочили голкиперу «Айлендерс» Илье Сорокину существенный подъем. Эти ожидания в целом оправдались, поскольку команда с Лонг-Айленда предпочитала играть строго от обороны и не позволяла соперникам вольностей в своей зоне.
С тех пор прошло много времени: про Тротца уже никто не вспоминает, стиль игры команды неоднократно менялся вместе с тренерами, но от Сорокина по-прежнему ждут чудес. В матче против «Девилз» Илья доказал, что эти ожидания далеко не случайны.
30-летний россиянин, вернувшийся в состав команды после почти трехнедельного отсутствия из-за травмы, отразил все 44 броска по своим воротам. В текущем сезоне у Сорокина стало четыре матча на ноль, и по этому показателю он делит лидерство в лиге с Йеспером Валльстедтом из «Миннесоты».
Более того, за карьеру в лиге на счету Сорокина стало 26 сухих игр в рамках регулярных чемпионатов. Он стал новым рекордсменом клуба, обогнав знаменитого Гленна «Чико» Реша (25 сухарей).
«Илья был просто невероятен. Он ни на секунду не сбавил оборотов!» — восхитился россиянином форвард Мэтью Барзал.
Победа в матче с «Нью-Джерси» стала для Ильи 13-й в сезоне. Сорокин вновь входит в число самых надежных голкиперов сезона — 91,5 процента отраженных бросков и 2,45 пропущенных голов в среднем за матч.
Победа со счетом 9:0 стала для «Айлендерс» исторической. До этого дня подобный разгром соперника был зафиксирован всего один раз — в январе 1986 года был разгромлен «Питтсбург». А девять голов за матч «Островитяне» не забивали с 2011 года, когда крупно обыграли тех же «Пингвинз» (9:3).
«Сорокин сыграл просто блестяще. Ему не потребовалось много времени, чтобы набрать форму после травмы нижней части тела. Он вышел и побил рекорд Реша, который работал комментатором матчей “Нью-Джерси”, — с восторгом отметил обозреватель New York Post Китан Сирс.
«Приятные впечатления. Но прежде всего, это командная победа, командная работа. Без партнеров ничего бы не получилось, поэтому спасибо большое ребятам. Это очень важно, когда мы говорим о рекорде. Конечно, я немного нервничал, потому что играл после травмы. Надо было привести свои мысли в порядок. В первые несколько минут я чувствовал себя не в своей тарелке. Но затем обрел уверенность, а парни забили много», — сказал сам Сорокин.
Максим Замятин