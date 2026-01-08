7-летний сын Овечкина сыграл в хоккей на глазах у отца в перерыве игры НХЛ

«Первая игра для Ови-младшего на “Кэпитал Уан Арене” с наилучшей поддержкой», — написала в соцсетях Настасия Овечкина.
Семилетний Овечкин вышел на лед в свитере с 8-м номером, коньках с желтыми шнурками и гетрами московского «Динамо».
«Все прошло классно. Он нервничал, но это отличный день для него», — сказал Александр Овечкин журналистам.
Сергей Овечкин станет доступен для выбора на драфте НХЛ в 2036 году.
