Овечкин прокомментировал первую игру сына на льду арены «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал первую игру в хоккей своего семилетнего сына Сергея на домашней арене «столичных» в первом перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (1:4).

Источник: Getty Images

Это произошло в рамках мероприятия Mites on Ice, когда на лед вышли юные хоккеисты.

«Это здорово. Он волновался, но это отличный день для него», — приводит слова Овечкина RMNB.

Во время короткой игры Овечкин-старший остался на скамейке вместе с Джоном Карлсоном и Диланом Строумом, наблюдая за выступлением детей.

Семилетний Овечкин вышел на лед в свитере с 8-м номером, на коньках с желтыми шнурками и в гетрах московского «Динамо».

