Овечкин прокомментировал первую игру сына на льду арены «Вашингтона»

Это произошло в рамках мероприятия Mites on Ice, когда на лед вышли юные хоккеисты.
«Это здорово. Он волновался, но это отличный день для него», — приводит слова Овечкина RMNB.
Во время короткой игры Овечкин-старший остался на скамейке вместе с Джоном Карлсоном и Диланом Строумом, наблюдая за выступлением детей.
Семилетний Овечкин вышел на лед в свитере с 8-м номером, на коньках с желтыми шнурками и в гетрах московского «Динамо».
