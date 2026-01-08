Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
09.01
Бостон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
09.01
Детройт
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
09.01
Каролина
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.70
П2
3.99
Хоккей. НХЛ
09.01
Монреаль
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
09.01
Питтсбург
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
09.01
Рейнджерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.30
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
09.01
Филадельфия
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
09.01
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
09.01
Нэшвилл
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
09.01
Колорадо
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.70
П2
4.54
Хоккей. НХЛ
09.01
Вегас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
09.01
Сиэтл
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
3.06
X
4.30
П2
2.06
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
3
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2

Гретцки заявил о жульничестве соперников Овечкина в НХЛ

В апреле Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки, державшийся более четверти века.

Источник: РБК Спорт

Хоккеистам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не помогает даже жульничество в обороне против российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом заявил легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки на шоу «B/R Open Ice on».

«Соперники жульничают против Александра Овечкина в обороне, но это им не помогает», — сказал Гретцки, рассуждая с легендой НХЛ Хенриком Лундквистом о феномене Овечкина.

В апреле 2025 года Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки. Четырехкратному обладателю Кубка Стэнли понадобилось 1487 матчей, чтобы забросить 894 шайбы, Овечкину — на один меньше.

Сейчас на счету 39-летнего россиянина 915 шайб. В матче против «Даллас Старз» 8 января форвард отличился заброшенной шайбой, но это не помогло «Вашингтону» победить (1:4). Столичная команда впервые в сезоне не набрала очков в игре, в которой Овечкин забил гол.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в котором провел всю карьеру в НХЛ с 2005 года.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше