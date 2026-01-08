Тренер «Питтсбурга» Мьюз надеется, что Малкин сможет сыграть с «Нью-Джерси»

«Дэн Мьюз заявил, всё указывает на то, что Евгений Малкин вернётся после перерыва. Ему осталось лишь провести заключительные беседы с медицинским персоналом», — написала журналистка Мишель Кречиоло на своей странице в соцсети.
9 января «пингвины» на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-арены» в Питтсбурге примут «Нью-Джерси Девилз». Игра начнётся в 03:00 по московскому времени.
39-летний Малкин 9 декабря был помещён в список травмированных хоккеистов по причине повреждения верхней части тела. 17 декабря форвард вернулся к индивидуальным занятиям на льду, а 2 января появился в общей тренировочной группе в бесконтактном джерси. Таким образом, «Джино» пропустил в общей сложности 13 игр регулярного чемпионата.
В сезоне НХЛ-2025/2026 Малкин провёл 26 матчей регулярки, где набрал 29 очков по системе «гол+пас» (8+21). За 41 встречу «Питтсбург» Мьюза набрал 49 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.