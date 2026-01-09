Ричмонд
Патрик Кейн стал 50-м игроком в истории с 500 голами в НХЛ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американский нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн стал 50-м игроком в истории Национальной хоккейной лиги, кто достиг отметки в 500 голов за карьеру в чемпионатах лиги.

Источник: AP 2024

«Детройт» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Патрик Кейн отметился двумя заброшенными шайбами и достиг отметки в 500 голов в «регулярках» лиги. 37-летний американец стал 50-м игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить 500 шайб в чемпионатах лиги. Для этого Кейну потребовалось 1332 матча.

Патрик Кейн стал игроком «Детройта» в ноябре 2023 года. Первые 16 сезонов в НХЛ он провел в составе «Чикаго Блэкхокс», с которым стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В феврале 2023 года хоккеист перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс» в результате обмена.

Кейн является шестым действующим игроком НХЛ, кто забросил 500 шайб в чемпионатах лиги. Кроме него это достижение покорилось лучшему снайперу в истории НХЛ, российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (915 голов), капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (649), форварду «Нэшвилл Предаторз» Стивену Стэмкосу (600), российскому нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину (523) и игроку «Торонто Мейпл Лифс» Джону Таваресу (509).

Детройт
5:1
1:0, 2:1, 2:0
Ванкувер
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
9.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 18425 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Адам Фут
Вратари
Джон Гибсон
Кевин Ланкинен
(00:00-25:40)
Кевин Ланкинен
(25:46-54:52)
Кевин Ланкинен
(c 56:07)
1-й период
00:19
Симон Эдвинссон
13:13
Маркус Петтерссон
17:47
Зеев Байэм
17:56
Давид Кампф
19:31
Патрик Кейн
(Лукас Раймонд, Дилан Ларкин)
2-й период
25:09
Аксель Сандин Пелликка
(Джеймс ван Римсдайк, Джей Ти Комфер)
25:46
Мэйсон Эпплтон
27:03
Джейк Дебраск
(Кифер Шервуд, Брок Босер)
30:10
Джей Ти Комфер
(Джеймс ван Римсдайк, Аксель Сандин Пелликка)
3-й период
56:07
Патрик Кейн
(Эндрю Копп)
58:10
Лукас Раймонд
Статистика
Детройт
Ванкувер
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
