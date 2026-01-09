«Флорида» проиграла «Монреалю», Бобровский пропустил 5 шайб

В составе победителей хет-трик оформил Александр Тексье. Еще по шайбе забросили Ноа Добсон, Оливер Капанен и Юрай Слафковски. Нападающий Иван Демидов без очков.
У «пантер» дубль оформил Сэм Беннетт. Голкипер Сергей Бобровский отразил 14 бросков из 19.
В другом матче «Каролина Харрикейнз» обыграл «Анахайм Дакс» — 5:2. Защитник «ураганов» Александр Никишин отметился ассистом, нападающий Андрей Свечников без очков, также как и защитник «Дакс» Павел Минтюков.
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
9.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Пол Морис
Вратари
Самуэль Монтембо
Сергей Бобровский
(00:00-56:48)
Сергей Бобровский
(c 57:59)
1-й период
02:59
Ноа Добсон
(Майкл Мэтисон, Оливер Капанен)
06:24
Юрай Слафковски
10:45
Увис Балинскис
17:35
Оливер Капанен
(Юрай Слафковски)
17:41
Юрай Слафковски
2-й период
25:33
Сэм Беннетт
33:41
Александр Тексье
(Александр Каррье, Ник Сузуки)
36:54
Антон Лунделл
36:54
Антон Лунделл
3-й период
41:06
Филлип Дано
44:26
Сэм Блэй
44:26
Донован Себранго
47:26
Александр Тексье
(Майкл Мэтисон)
49:12
Сэм Беннетт
51:23
Сэм Беннетт
(Эван Родригес)
57:59
Юрай Слафковски
(Оливер Капанен, Лэйн Хатсон)
58:45
Арбер Джекай
58:45
Оуэн Бек
58:45
Арбер Джекай
58:45
Донован Себранго
58:45
Донован Себранго
58:45
Донован Себранго
59:10
Александр Тексье
(Сэм Блэй, Джозеф Велено)
Статистика
Монреаль
Флорида
Штрафное время
22
24
Игра в большинстве
4
3
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит