Два очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Баффало»

«Рейнджерс» на своем льду уступили со счетом 2:5.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Баффало». В составе победителей шайбы забросили Джошуа Доан (5-я минута), Алекс Так (27), Джейсон Цукер (33), Маттиас Самуэльссон (55) и Райан Маклауд (59). У проигравших отличились Мика Зибанежад (30) и Винсент Трочек (41).

Панарин набрал очки в пятом матче подряд. Всего в активе 34-летнего форварда 48 очков (16 шайб + 32 передачи) в 44 играх текущего сезона.

«Баффало» занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 50 очков в 42 матчах. «Рейнджерс» идут на седьмой строчке в Столичном дивизионе, имея в активе 46 очков после 45 встреч.

В следующем матче «Рейнджерс» 10 января в гостях сыграют с «Бостоном», «Баффало» в ночь на 11 января по московскому времени на своем льду встретится с «Анахаймом».

Рейнджерс
2:5
0:1, 1:2, 1:2
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
9.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Линди Рафф
Вратари
Джонатан Куик
(00:00-56:55)
Колтен Эллис
Джонатан Куик
(c 58:30)
1-й период
04:07
Джош Доан
(Джейсон Зукер, Маттиас Самуэльссон)
2-й период
26:58
Алекс Так
(Боуэн Байрам, Джош Норрис)
26:58
Винс Трочек
29:34
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин)
31:53
Мэттью Робертсон
32:34
Джейсон Зукер
(Расмус Далин, Тэйдж Томпсон)
38:28
Ноа Эстлунд
3-й период
40:51
Винс Трочек
(Джей Ти Миллер, Артемий Панарин)
54:24
Пэйтон Кребс
54:24
Пэйтон Кребс
54:38
Маттиас Самуэльссон
(Райан Маклеод)
58:30
Райан Маклеод
Статистика
Рейнджерс
Баффало
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит