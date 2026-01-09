Два очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Баффало»

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало».
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Баффало». В составе победителей шайбы забросили Джошуа Доан (5-я минута), Алекс Так (27), Джейсон Цукер (33), Маттиас Самуэльссон (55) и Райан Маклауд (59). У проигравших отличились Мика Зибанежад (30) и Винсент Трочек (41).
Панарин набрал очки в пятом матче подряд. Всего в активе 34-летнего форварда 48 очков (16 шайб + 32 передачи) в 44 играх текущего сезона.
«Баффало» занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 50 очков в 42 матчах. «Рейнджерс» идут на седьмой строчке в Столичном дивизионе, имея в активе 46 очков после 45 встреч.
В следующем матче «Рейнджерс» 10 января в гостях сыграют с «Бостоном», «Баффало» в ночь на 11 января по московскому времени на своем льду встретится с «Анахаймом».
Майк Салливан
Линди Рафф
Джонатан Куик
(00:00-56:55)
Колтен Эллис
Джонатан Куик
(c 58:30)
04:07
Джош Доан
(Джейсон Зукер, Маттиас Самуэльссон)
26:58
Алекс Так
(Боуэн Байрам, Джош Норрис)
26:58
Винс Трочек
29:34
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин)
31:53
Мэттью Робертсон
32:34
Джейсон Зукер
(Расмус Далин, Тэйдж Томпсон)
38:28
Ноа Эстлунд
40:51
Винс Трочек
(Джей Ти Миллер, Артемий Панарин)
54:24
Пэйтон Кребс
54:24
Пэйтон Кребс
54:38
Маттиас Самуэльссон
(Райан Маклеод)
58:30
Райан Маклеод
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит