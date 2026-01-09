Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.19
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

Малкин ярко вернулся после травмы! Забил и помог «Питтсбургу» выиграть шестой матч подряд

«Пингвинз» переиграли «Нью-Джерси» со счетом 4:1.

Источник: Imagn Images, USA Today Sports

Кажется, никто так до конца и не понял, что именно случилось с Евгением Малкиным. То, что начиналось, как пропуск лишь одной тренировки для дополнительного отдыха, внезапно переросло в серьезную травму нижней части тела.

О роли россиянина в команде говорит один простой статистический факт: сразу после его отправки в список травмированных «Питтсбург» проиграл восемь матчей подряд. Постепенно «пингвины» стали выбираться из крутого пике и уже к сегодняшней встрече подходили с серией из пяти побед к ряду.

Еще один удивительный факт. Перед игрой Малкин тренировался в качестве крайнего, а не центрального форварда второго звена. Его привычное место занял 18-летний Бен Киндел, которого летом «Питтсбург» взял на драфте.

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 14, 9.01.2026, 3:00
Питтсбург
4
Нью-Джерси
1

По ходу матча оказалось, что расстановка на раскатке была правдива: Евгений так и не встал ни на одно вбрасывание. Кажется, задумка Дэна Мьюза в полной мере оправдалась, ведь Киндел выиграл 61 процент своих противостояний на точке. К слову, у Кросби этот показатель сегодня составил лишь 41 процент.

В первой игре после возвращения Малкин был жутко нацелен на ворота: четыре раза бросил в створ (лучший показатель в составах обеих команд) и набрал почти 0,7 xG. Не удивительно, что при таких данных он смог отличиться.

В концовке второго периода «Питтсбург» остался в большинстве в формате «пять на три». Евгений во время розыгрыша откатился в правый круг вбрасывания и ждал передачу под бросок в одно касание. Именно таким пасом его снабдил Сидни Кросби. Малкин же без проблем прошил Джейка Аллена и довел преимущество своей команды до трех шайб.

Отмечали сегодня не только яркое возвращение российского игрока, но и новое достижение капитана «пингвинз». Кросби благодаря второму ассисту обогнал Уэйна Гретцки по числу голевых передач в составе одной команды (1087). Впереди только Рэй Бурк, который набрал 1111 таких пасов за «Бостон».

В третьем периоде «пингвины» без проблем довели игру до победы и продлили свою успешную серию до шести матчей. Сейчас «Питтсбург» занимает седьмое место на Востоке, а вот «Вашингтон» из-за результата этой встречи вылетел из топ-8 конференции.

Максим Клементьев

