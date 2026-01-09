Малкин ярко вернулся после травмы! Забил и помог «Питтсбургу» выиграть шестой матч подряд

По ходу матча оказалось, что расстановка на раскатке была правдива: Евгений так и не встал ни на одно вбрасывание. Кажется, задумка Дэна Мьюза в полной мере оправдалась, ведь Киндел выиграл 61 процент своих противостояний на точке. К слову, у Кросби этот показатель сегодня составил лишь 41 процент.