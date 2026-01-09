«Колорадо» разгромил «Оттаву», у Бардакова ассист

В составе победителей по дублю оформили Брок Нельсон и Джош Мэнсон. Еще по шайбе забросили Натан Маккиннон, Кейл Макар, Мартин Нечас и Брент Бернс. На счету Захара Бардакова ассист, Валерий Ничушкин без очков.