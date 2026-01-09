«Колорадо» разгромил «Оттаву», у Бардакова ассист

В составе победителей по дублю оформили Брок Нельсон и Джош Мэнсон. Еще по шайбе забросили Натан Маккиннон, Кейл Макар, Мартин Нечас и Брент Бернс. На счету Захара Бардакова ассист, Валерий Ничушкин без очков.
У «Сенаторз» отличились Шейн Пинто и Брэди Ткачук. Защитник Артем Зуб очков не набрал.
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
9.01.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18092 зрителя
Главные тренеры
Джаред Беднар
Трэвис Грин
Вратари
Скотт Уэджвуд
Леэви Мериляйнен
(00:00-22:35)
Мадс Сегорд
(22:35-40:00)
Леэви Мериляйнен
(c 40:00)
1-й период
02:04
Джош Мэнсон
02:04
Тайлер Клевен
10:11
Джош Мэнсон
(Росс Колтон, Брок Нельсон)
17:14
Нэйтан Маккиннон
(Сэм Малински, Мартин Нечас)
18:32
Самуэль Жирар
2-й период
20:19
Джош Мэнсон
22:35
Кэйл Макар
(Нэйтан Маккиннон, Джош Мэнсон)
25:08
Шейн Пинто
(Джейк Сандерсон, Клод Жиру)
31:02
Майкл Амадио
31:46
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
32:03
Брент Бернс
(Росс Колтон, Джош Мэнсон)
33:43
Брэди Ткачак
33:52
Шейн Пинто
34:23
Брок Нельсон
(Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон)
36:48
Джош Мэнсон
(Джек Друри, Захар Бардаков)
38:04
Брок Нельсон
(Росс Колтон, Илья Соловьев)
3-й период
43:04
Самуэль Жирар
43:04
Тим Штюцле
45:55
Шейн Пинто
47:03
Брэди Ткачак
(Тайлер Клевен)
51:49
Ник Казинс
51:49
Дэвид Перрон
53:59
Ридли Грейг
53:59
Статистика
Колорадо
Оттава
Штрафное время
16
42
Игра в большинстве
6
3
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит