Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.19
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

«Колорадо» разгромил «Оттаву», у Бардакова ассист

В ночь на 9 января (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Оттава Сенаторз». Встреча завершилась победой «лавин» со счетом 8:2.

Источник: Getty Images

В составе победителей по дублю оформили Брок Нельсон и Джош Мэнсон. Еще по шайбе забросили Натан Маккиннон, Кейл Макар, Мартин Нечас и Брент Бернс. На счету Захара Бардакова ассист, Валерий Ничушкин без очков.

У «Сенаторз» отличились Шейн Пинто и Брэди Ткачук. Защитник Артем Зуб очков не набрал.

Колорадо
8:2
2:0, 6:1, 0:1
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
9.01.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18092 зрителя
Главные тренеры
Джаред Беднар
Трэвис Грин
Вратари
Скотт Уэджвуд
Леэви Мериляйнен
(00:00-22:35)
Мадс Сегорд
(22:35-40:00)
Леэви Мериляйнен
(c 40:00)
1-й период
02:04
Джош Мэнсон
02:04
Тайлер Клевен
10:11
Джош Мэнсон
(Росс Колтон, Брок Нельсон)
17:14
Нэйтан Маккиннон
(Сэм Малински, Мартин Нечас)
18:32
Самуэль Жирар
2-й период
20:19
Джош Мэнсон
22:35
Кэйл Макар
(Нэйтан Маккиннон, Джош Мэнсон)
25:08
Шейн Пинто
(Джейк Сандерсон, Клод Жиру)
31:02
Майкл Амадио
31:46
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
32:03
Брент Бернс
(Росс Колтон, Джош Мэнсон)
33:43
Брэди Ткачак
33:52
Шейн Пинто
34:23
Брок Нельсон
(Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон)
36:48
Джош Мэнсон
(Джек Друри, Захар Бардаков)
38:04
Брок Нельсон
(Росс Колтон, Илья Соловьев)
3-й период
43:04
Самуэль Жирар
43:04
Самуэль Жирар
43:04
Тим Штюцле
45:55
Шейн Пинто
47:03
Брэди Ткачак
(Тайлер Клевен)
51:49
Ник Казинс
51:49
Дэвид Перрон
53:59
Ридли Грейг
53:59
Ридли Грейг
Статистика
Колорадо
Оттава
Штрафное время
16
42
Игра в большинстве
6
3
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит