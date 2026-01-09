Ричмонд
Нападающий «Коламбуса» Марченко забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ

Он поразил ворота «Вегаса».

Источник: Соцсети

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегаса».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Вегаса». В составе победителей шайбы забросили Райлли Смит (13-я и 26-я минута), Джек Айкел (34), Марк Стоун (39) и Бретт Хауден (57). У проигравших отличились Бун Дженнер (9), Кент Джонсон (11) и Марченко (55).

Марченко забросил 16-ю шайбу в сезоне, также в активе 25-летнего форварда 19 передач в 39 матчах текущего регулярного чемпионата. Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов отметился передачей, он набрал 17 очков (5 шайб + 12 передач) в 43 встречах.

«Коламбус» набрал 43 очка в 43 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Вегас» лидирует в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 50 очков после 42 встреч.

В следующем матче «Вегас» 11 января примет «Сент-Луис», «Коламбус» в этот же день на выезде встретится с «Колорадо».

В другом матче дня «Каролина» дома переиграла «Анахайм» со счетом 5:2, в составе победителей голевой передачей отметился российский защитник Александр Никишин.

Вегас
5:3
1:2, 3:0, 1:1
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
9.01.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17614 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Дин Эвасон
Вратари
Картер Харт
(00:00-08:24)
Джет Гривз
(00:00-56:30)
Акира Шмид
(08:24-25:12)
Джет Гривз
(58:47-59:05)
Акира Шмид
(c 25:19)
1-й период
08:24
Бун Дженнер
(Зак Веренски, Шон Монахэн)
10:41
Кент Джонсон
(Шон Монахэн, Бун Дженнер)
12:20
Райлли Смит
(Бен Хаттон, Митчелл Марнер)
18:04
Киган Колесар
2-й период
25:19
Райлли Смит
(Марк Стоун, Митчелл Марнер)
33:07
Джек Айкел
(Иван Барбашев, Марк Стоун)
38:28
Матье Оливье
38:44
Марк Стоун
(Джек Айкел, Томаш Гертл)
3-й период
42:39
Брендан Гонс
54:28
Кирилл Марченко
(Адам Фантилли, Иван Проворов)
56:14
Бретт Хауден
(Томаш Гертл, Киган Колесар)
Статистика
Вегас
Коламбус
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит