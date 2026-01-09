Нападающий «Коламбуса» Марченко забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Вегаса». В составе победителей шайбы забросили Райлли Смит (13-я и 26-я минута), Джек Айкел (34), Марк Стоун (39) и Бретт Хауден (57). У проигравших отличились Бун Дженнер (9), Кент Джонсон (11) и Марченко (55).