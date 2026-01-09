Малкин — о возвращении после травмы: «В первом периоде немного нервничал. Я даже дышать не мог»

Малкин вернулся на лед после 15-матчевой паузы из-за травмы и забил гол.
"Побеждать всегда весело. Каждое звено играет потрясающе. Теперь у нас есть глубина состава, все звенья. Все вернулись. Никаких травм. (Стюарт) Скиннер сыграл потрясающе. Игра в большинстве, игра в меньшинстве. Сосредоточенность. Просто играй правильно. Мы знаем, что у нас здесь хорошие парни, хорошая команда. Мы знаем, как играть. Просто надо получать удовольствие каждый вечер.
У меня было пару шансов в одном эпизоде, я сыграл не очень хорошо. Потом я еще промахнулся. После этого я чувствовал себя очень плохо. Затем играли 5 на 3. Это была большая возможность для меня. Я отыграл всю игру. Мое плечо чувствует себя отлично. Забил гол. Я старался не думать слишком много. Просто сосредоточиться на следующей игре.
Когда играешь так, очень важно оставаться сосредоточенным и выигрывать матчи. Особенно это важно перед олимпийским перерывом. Нужно набрать как можно больше очков. Сколько игр осталось до перерыва? Примерно 13−14… Нужно постараться выиграть как можно больше. А затем воспользоваться перерывом, немного отдохнуть. После перерыва — еще один рывок перед плей-офф. Если посмотреть на турнирную таблицу, половина сезона уже позади", — приводятся слова Малкина на сайте лиги.
«Возможно, в первом периоде я немного нервничал. Я даже дышать не мог, понимаете? Но после первого периода я играл намного лучше. И я думаю, что мы все играли лучше», — добавил нападающий.
Дэн Мьюз
Шелдон Киф
Стюарт Скиннер
Джейк Аллен
(00:00-41:29)
Джейк Аллен
(c 41:32)
06:39
Эрик Карлссон
(Рикард Ракелль, Сидни Кросби)
23:16
Коннор Девар
25:23
Коннор Девар
(Рикард Ракелль, Крис Летанг)
37:16
Тимо Майер
37:38
Коннор Браун
39:07
Евгений Малкин
(Эрик Карлссон, Сидни Кросби)
41:32
Евгений Малкин
42:55
Люк Хьюз
(Дуги Хэмилтон, Джек Хьюз)
45:30
Бретт Пеши
53:26
Блэйк Лизотт
(Ноэль Аччиари, Коннор Девар)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит