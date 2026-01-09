Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.19
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

Панарин стал седьмым россиянином с 600 результативными передачами в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сейбрз».

Источник: Getty Images

«Рейнджерс» уступили со счетом 2:5.

34-летний Панарин стал седьмым россиянином, сделавшим 600 результативных передач в истории НХЛ. В тройку входят Евгений Малкин (853), Александр Овечкин (745) и Сергей Федоров (696). Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (1963).

Панарин набрал очки в пятом матче подряд. В нынешнем сезоне на счету россиянина 48 (16+32) очков в 44 матчах.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 14-е место в Западной конференции, набрав 46 очков в 45 матчах.

