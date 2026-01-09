Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.03
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

Два россиянина вошли в топ-5 претендентов на «Везину трофи» по версии НХЛ

Это Игорь Шестеркин и Андрей Василевский.

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Российские голкиперы Андрей Василевский из «Тампы» и Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» вошли в топ-5 претендентов на «Везину трофи» — приза, вручаемого лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Список претендентов опубликован официальным сайтом лиги.

В голосовании приняли участие 16 журналистов. По его итогам Василевский расположился на четвертой строчке (22 очка), Шестеркин — на пятой (20). Первое место в голосовании журналистов занимает Логан Томпсон из «Вашингтона» (63 очка), далее идут Скотт Уэджвуд («Колорадо») и Джейк Эттинджер («Даллас»).

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 34 матча, одержав 17 побед, в одной игре он отстоял «на ноль». В среднем в текущем регулярном чемпионате голкипер пропускает 2,45 шайбы за игру при показателе отраженных бросков 91,3%. 7 января Шестеркина внесли в список травмированных, однако позднее стало известно, что он избежал серьезного повреждения.

Василевский одержал в текущем сезоне 17 побед в 26 матчах, один раз отыграв «на ноль». Он в среднем в нынешнем регулярном чемпионате пропускает 2,34 шайбы за игру при показателе отраженных бросков 91,4%.