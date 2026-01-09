Два россиянина вошли в топ-5 претендентов на «Везину трофи» по версии НХЛ

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 34 матча, одержав 17 побед, в одной игре он отстоял «на ноль». В среднем в текущем регулярном чемпионате голкипер пропускает 2,45 шайбы за игру при показателе отраженных бросков 91,3%. 7 января Шестеркина внесли в список травмированных, однако позднее стало известно, что он избежал серьезного повреждения.