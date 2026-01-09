Два россиянина вошли в топ-5 претендентов на «Везину трофи» по версии НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Российские голкиперы Андрей Василевский из «Тампы» и Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» вошли в топ-5 претендентов на «Везину трофи» — приза, вручаемого лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Список претендентов опубликован официальным сайтом лиги.
В голосовании приняли участие 16 журналистов. По его итогам Василевский расположился на четвертой строчке (22 очка), Шестеркин — на пятой (20). Первое место в голосовании журналистов занимает Логан Томпсон из «Вашингтона» (63 очка), далее идут Скотт Уэджвуд («Колорадо») и Джейк Эттинджер («Даллас»).
В нынешнем сезоне Шестеркин провел 34 матча, одержав 17 побед, в одной игре он отстоял «на ноль». В среднем в текущем регулярном чемпионате голкипер пропускает 2,45 шайбы за игру при показателе отраженных бросков 91,3%. 7 января Шестеркина внесли в список травмированных, однако позднее стало известно, что он избежал серьезного повреждения.
Василевский одержал в текущем сезоне 17 побед в 26 матчах, один раз отыграв «на ноль». Он в среднем в нынешнем регулярном чемпионате пропускает 2,34 шайбы за игру при показателе отраженных бросков 91,4%.