Кучерова включили в топ-5 претендентов на «Харт Трофи»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российский нападающий команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял пятое место в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии авторов сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

По итогам голосования 16 экспертов Кучеров набрал 9 очков. Первое место в списке занял Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», который получил 73 балла и 10 из 16 голосов за себя. Вторым идет Коннор Макдэвид (59 баллов, «Эдмонтон Ойлерз»), третьим — Маклин Селебрини (56, «Сан-Хосе Шаркс»).

Список остальных претендентов выглядит следующим образом: 4. Микко Рантанен (15, «Даллас Старз»), 5. Никита Кучеров (9, «Тампа-Бэй Лайтнинг»), 6. Коннор Бедард (5, «Чикаго Блэкхокс»), 7. Джейсон Робертсон (4, «Даллас Старз»), 8. Зак Веренски (4, «Коламбус Блю Джекетс»), 9. Морган Гики (2, «Бостон Брюинз»), 10. Давид Пастрняк (2, «Бостон Брюинз»).

«Харт Трофи» вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, где есть клубы НХЛ. По итогам сезона-2024/25 «Харт Трофи» получил американский голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
