«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Бостону»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой хозяев площадки со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). В составе «Бостона» автором единственного и победного гола стал Виктор Арвидссон (11-я минута).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин допустил три потери. Форвард «Пингвинз» Егор Чинахов нанес три броска в створ ворот и заблокировал один бросок. Защитник «Бостона» Никита Задоров применил один силовой прием и заблокировал один бросок. Нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов очков не набрал.
«Бостон» одержал третью победу в чемпионате НХЛ подряд. «Питтсбург» проиграл во втором матче кряду.
