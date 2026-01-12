Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.60
П2
5.30
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.80
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.20
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Вегас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2

«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Бостону»

«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Бостону» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой хозяев площадки со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). В составе «Бостона» автором единственного и победного гола стал Виктор Арвидссон (11-я минута).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин допустил три потери. Форвард «Пингвинз» Егор Чинахов нанес три броска в створ ворот и заблокировал один бросок. Защитник «Бостона» Никита Задоров применил один силовой прием и заблокировал один бросок. Нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов очков не набрал.

«Бостон» одержал третью победу в чемпионате НХЛ подряд. «Питтсбург» проиграл во втором матче кряду.

Бостон
1:0
1:0, 0:0, 0:0
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
12.01.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Дэн Мьюз
Вратари
Йоонас Корписало
Стюарт Скиннер
(00:00-58:05)
Стюарт Скиннер
(58:36-58:38)
Стюарт Скиннер
(59:10-59:30)
1-й период
02:21
Томас Новак
06:02
Джастин Бразо
11:00
Виктор Арвидссон
(Хенри Йокихарью, Кейси Миттельштадт)
18:23
Евгений Малкин
2-й период
24:25
Бретт Кулак
28:35
Бретт Кулак
31:36
Марк Кастелич
3-й период
41:48
Джастин Бразо
42:23
Кейси Миттельштадт
Статистика
Бостон
Питтсбург
Штрафное время
4
12
Игра в большинстве
6
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше