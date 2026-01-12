«Несправедливо ждать большего». Овечкин продолжает забивать из «офиса», Гретцки и Лундквист оценили его уникальность

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил голевую серию до четырех матчей. Форвард после трех шайб в двух домашних играх регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (7:4) и «Далласом» (1:4) по разу отличился в гостях против «Чикаго» (5:1) и «Нэшвилла» (2:3).
21 сезон с 20 голами
Овечкин за первую половину регулярки несколько раз уходил в продолжительную засуху и забил 15 голов, но только один раз отличился из левого круга для вбрасывания. При этом форвард забросил шайбу в гостевой игре в «Сан-Хосе» с отклонением от классического стиля, накатил к воротам и завершил атаку с близкого расстояния. Во всех других случаях Александр ловил свои шансы и демонстрировал мастерство находить момент в любой точке чужой зоны. На первой неделе 2026 года снайпер вернулся к знакомому режиму с точными бросками из «офиса».
Овечкин забил из левого круга в каждом из четырех последних матчей и один из голов провел в быстром отрыве. В ночь на 10 января капитан «Вашингтона» установил окончательный счет игры с «Чикаго», в средней зоне подобрал шайбу после перехвата Мартина Фехервари и убежал «два в одного» вместе с Алексеем Протасом, все сделал сам и пробил Дрю Коммессо. В ночь на 12 января россиянин открыл счет против «Нэшвилла», в комбинации с Райаном Леонардом и Джоном Карлсоном вышел на завершение в большинстве «пять на три» и пробил Юстуса Аннунена. Так нападающий добавил в свой список еще двух пропускавших от него вратарей лиги и довел число до 188.
Овечкин против «Нэшвилла» также отметился результативной передачей на Итена Фрэнка в моменте с последним голом вечера. Легенде «Вашингтона» своим броском в касание из левого круга в большинстве ответил экс-звезда «Тампы» Стивен Стэмкос, а защитник Роман Йоси дважды ассистировал партнерам и провел победную шайбу хозяев. Снайпер «Предаторз» забил 601-й гол в НХЛ и также ворвался в хайлайты после полета над вратарем гостей Чарли Линдгреном, а капитан «Кэпиталз» заодно попал в подобные подборки с реакцией на повтор эпизода с удалением за удар клюшкой.
«Это был тот еще бросок от Овечкина, и увидеть такое от Стэмкоса в той же игре было очень круто. Хочу сказать, у этих парней около 1500 голов в регулярном чемпионате, и кто знает, сколько будет еще. Вероятно, это два величайших снайпера нашего поколения, по крайней мере последних 20 лет. И то, что они сделали такое в один вечер на той же арене и одном льду, — нечто особенное. Это настоящий подарок для всех смотревших сегодняшнюю игру, потому что я не знаю, случится ли такое снова когда-то еще при всем множестве голов, чтобы они забили из одной точки в том же месте», — сказал главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт.
У Овечкина в этом регулярном чемпионате стало 20 голов, 20 передач и 40 очков в 46 матчах. Капитан «Кэпс» забрасывал не менее 20 шайб в каждом из 21 сезонов в НХЛ. По этому числу россиянин поднялся на второе место в истории лиги, обошел Рона Фрэнсиса (20 сезонов с 20 и более голами) и теперь в шаге от рекорда Горди Хоу (22).
Александр никогда не забивал меньше 24 голов — столько у него было за 45 матчей в сокращенной пандемийной регулярке-2020/21. Форвард владеет рекордами по сезонам с 30 и 40 голами (19 и 14), а также делит достижение с Уэйном Гретцки и Майком Босси по сезонам с 50 голами (по девять).
У Овечкина за карьеру в НХЛ — 917 голов, 746 передач и 1663 очка в 1537 матчах. С учетом плей-офф у россиянина стало 994 гола в 1698 играх против 1016 в 1694 у Гретцки.
«Против Ови читерят в обороне»
Овечкин снова стал забивать матч за матчем, Гретцки в компании с Хенриком Лундквистом нашел повод для восторга игрой 40-летнего снайпера. Великий канадский плеймейкер и легендарный шведский голкипер в эфире NHL on TNT обсудили результативность россиянина в конце домашней серии «Вашингтона».
Лундквист начал с темы возраста и фирменной манеры игры Овечкина, с которым вратарь «Рейнджерс» соперничал на протяжении 15 лет: «Он выбивает такие цифры по голам в своем возрасте, это впечатляет. Может быть, его скорость уже не та, что должна быть, но разговор всегда о другом. Его игра никогда по-настоящему не строилась на скорости, дело в силе, в поиске открытых зон, пушечном броске. И он до сих пор обладает этим. Так что он продолжит выбивать хорошие цифры. И он всегда играет серийно. Он вполне может затихнуть на восемь матчей, а потом внезапно полететь в следующих десяти. Все так. И это требуется “Вашингтону”. У них не так много голеадоров, так что очевидно, что ему нужно играть в лучший хоккей, чтобы помочь команде добиться успеха».
Экс-голкипер снова оценил уникальность броска снайпера: «Полагаю, лучшее объяснение в том, что вратарь против него должен стараться располагаться по шайбе. Если реагировать на этот бросок, будет очень сложно. Его трудно прочитать из-за жесткости клюшки, а также из-за полета шайбы. Да, это словно сверло. Поэтому так часто шайба проходит у вратарей через верхнюю часть тела, под рукой или между ногами. Правильный выбор позиции против Ови — это все. Вот почему всегда нужно крутить головой и точно знать его расположение. И в последние годы он стал намного больше перемещаться, чем делал это раньше. Он всегда оставался справа от меня. Теперь вы видите его перед воротами. Он кружит. Так что любой вратарь должен отслеживать, где он находится».
Гретцки подключился к обсуждению после ремарки коллег про выходы Овечкина за голами при ситуации с пустыми воротами соперника: «О да, его глаза загораются, но и мои тоже. Я его не виню. Все так. Особенно когда преимущество в два гола, ты можешь бросать шайбу через площадку, если будет проброс — значит, проброс. Но послушайте, он такой умный игрок, такой сообразительный. И вы говорили, какой у него тяжелый бросок. Он очень умный, знает, как найти свободные зоны. Великие голеадоры так делают. И очевидно, что он величайший снайпер всех времен. Так что он знает, куда нужно переместиться и открыться. И его партнеры знают, как найти его. Команды читерят в обороне против него, а он все равно находит лазейки. Вот насколько он хорош. Так что, знаете, он молодец для своего возраста. У него уже столько голов. Вероятно, олимпийская пауза — отличная возможность для него за пару недель перестроиться и передохнуть, как и для всего “Вашингтона”.
«Единственный в своем роде»
Великая погоня на много лет записала Гретцки в число главных фанатов Овечкина. Не меньше легенды в последние годы о капитане «Вашингтона» говорили одноклубники и тренер. Спенсер Карбери возглавляет «Кэпиталз» третий сезон и раз за разом находит новые слова о первой звезде команды. Тем о рекордах стало меньше, но специалист не упускает возможность подчеркнуть уникальность форварда при том или ином большом достижении. Так было осенью при выходе россиянина к отметкам в 1500 матчей и 900 голов за карьеру в лиге.
«Он просто единственный в своем роде. Он настолько уникален в физическом плане, а в ментальном плане очень уравновешен при всех трудностях в своей карьере, будь то личные или командные. У него не бывает качелей, он каждый день встает и несет любовь, энтузиазм и страсть к игре, прививает это своим партнерам по команде на катке и в раздевалке», — сказал Карбери.
Специалист добавил: «Психологически он способен делать такое на протяжении 20 с лишним лет. И это не меняется. У него не бывает мрачных дней, не пропадает желание что-то делать. Он так же страстно увлечен хоккеем и так же любит игру, вероятно, сам скажет так, как когда только ворвался в лигу. Что касается физики, я просто считаю его единственным в своем роде с учетом способности так тренироваться, телосложения, роста, силы, броска и всех остальных физических данных Алекса Овечкина. Некоторые указывают на почти полное отсутствие травм и с интересом ждут объяснения. Я не знаю. Он просто иначе сложен, и это все, что можно сказать. Удача ли это — наверное, это не так, нет. Он один из тех атлетов, здесь стучу по дереву, которые остаются здоровыми и могут играть вечер за вечером».
Результаты «Вашингтона» в этом регулярном чемпионате оставляют вопросы по продуктивности атаки. В прошлом сезоне «Кэпиталз» с капитаном превосходили ожидания, в этом качаются между победами и поражениями на фоне кадровых и игровых проблем. «Столичные» пытаются обрести стабильность и найти решения с обновленным составом, но никак не исправят ситуацию с турнирным положением в районе зоны плей-офф. Нужный импульс был найден в ноябре и пропал в начале декабря. Его не вернули ни перестановки в звеньях, ни голы Великой Восьмерки, ни позитивные эмоции. Команда по традиции провела так называемую менторскую поездку — отправилась в Чикаго и Нэшвилл с отцами или другими наставниками игроков. Овечкин взял с собой тестя Кирилла Шубского, вместе со всеми порадовался выходному после победы над «Блэкхокс» и не дожал «Предаторз».
Карбери считает нормальной игру «Вашингтона» в равных составах при давно просевшем большинстве. Специалист замечает, что команда должна создавать больше опасных моментов, повысить число ожидаемых голов за счет индивидуальных действий и последнего паса, а также лучше использовать шансы. Тренер не считает оправданием, но разделил мнение об усложнении задачи в атаке из-за выпадающих из состава ключевых форвардах — например, Тома Уилсона и Джастина Сурдифа.
«Без сомнения. Знаете, просто несправедливо просить Ови в 40 лет создавать остроту в атаке при игре “пять на пять”. С оговорками стоит сказать о Леонарде, Макмайкле, Протасе, Строуме. Да, мы не собираемся использовать это в качестве оправдания. Мы должны давить, бороться, находить способы прибавить в атаке, как я говорил. Мы будем работать над этим, показывать и тренировать, прибавлять. Это не меняется. Но сейчас это стало сложнее с учетом персоналий», — сказал Карбери после матча в Нэшвилле.
«Вашингтон» продолжит насыщенную часть сезона между рождественской паузой и олимпийским перерывом домашними играми с «Монреалем», «Сан-Хосе» и «Флоридой» (в ночи на 14, 16 и 18 января по московскому времени).
Артем Агапов