«Несправедливо ждать большего». Овечкин продолжает забивать из «офиса», Гретцки и Лундквист оценили его уникальность

Гретцки подключился к обсуждению после ремарки коллег про выходы Овечкина за голами при ситуации с пустыми воротами соперника: «О да, его глаза загораются, но и мои тоже. Я его не виню. Все так. Особенно когда преимущество в два гола, ты можешь бросать шайбу через площадку, если будет проброс — значит, проброс. Но послушайте, он такой умный игрок, такой сообразительный. И вы говорили, какой у него тяжелый бросок. Он очень умный, знает, как найти свободные зоны. Великие голеадоры так делают. И очевидно, что он величайший снайпер всех времен. Так что он знает, куда нужно переместиться и открыться. И его партнеры знают, как найти его. Команды читерят в обороне против него, а он все равно находит лазейки. Вот насколько он хорош. Так что, знаете, он молодец для своего возраста. У него уже столько голов. Вероятно, олимпийская пауза — отличная возможность для него за пару недель перестроиться и передохнуть, как и для всего “Вашингтона”.