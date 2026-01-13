Сыграл покер: Овечкин и Хуснутдинов зажигают в январе

Без Ивана Проворова невозможно представить оборону «Коламбуса». В плане результативности ему не сравниться, допустим, с Заком Веренски, зато россиянин — лидер команды по показателю полезности среди защитников. Впрочем, это не значит, что голы и передачи ему неинтересны. В четырех последних матчах Проворов сделал три результативные передачи, а ассист в недавней игре с «Ютой» позволил ему разменять отметку в 300 очков за карьеру в НХЛ. На это у уроженца Ярославля ушел 741 матч. Тем самым Иван вошел в топ-10 российских защитников по результативности и уже в ближайшее время может превзойти достижения Бориса Миронова и Олега Твердовского.