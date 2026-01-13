Сыграл покер: Овечкин и Хуснутдинов зажигают в январе

Россияне ударно начали 2026-й год в НХЛ. Александр Овечкин продлил серию результативных матчей и приблизился к отметке в 1000 заброшенных шайб, главный же перформанс января пока выдал Марат Хуснутдинов, сделавший покер в матче с «Бостоном». Также стоит отметить яркое возвращение Евгения Малкина, юбилей Ивана Проворова и великолепную игру Никиты Кучерова. Подробнее — в материале «Известий».
Движение к тысяче
«Вашингтон» на последнем отрезке чередует победы и поражения. Постепенно команда Спенсера Карбери решает игровые проблемы и выбирается из кризиса. Как нельзя кстати в прошлом матче с «Чикаго» в состав вернулся Алексей Протас, пропустивший полторы недели. На подходе — вызванный в олимпийскую сборную Канады Том Уилсон. Другая хорошая новость для «Кэпиталз» — Александр Овечкин набрал феноменальный ход и поставил голы на поток.
Именно великий снайпер открыл счет в матче с «Нэшвиллом» (забив в четвертом матче подряд). Большинство нельзя отнести к сильным сторонам «Вашингтона». «Столичные» занимают предпоследнее место в лиге по реализации, опережая только «Калгари». Однако в этот вечер спецбригады сработали. Началось всё с фирменного броска Овечкина из «офиса». Эта шайба не позволила столичному клубу победить (поражение со счетом 3:2), но Александр добрался до отметки в 20 голов в регулярном чемпионате и обновил очередное достижение.
Этот результат покоряется капитану «Вашингтона» в каждом из его сезонов в НХЛ. Великолепная серия продолжается уже 21 год. Рон Фрэнсис остановился на 20 сезонах, а вот Горди Хоу забрасывал по 20 шайб 22 раза. Правда, за 26 сезонов. В заочном противостоянии с Хоу Овечкин имеет небольшое преимущество. В год своего 40-летия Мистер Хоккей только в 20-й раз выбил двадцатку, подтвердив свои снайперские качества и в 41, и в 42 года.
Что касается общего количества голов, то Овечкина отстает от Уэйна Гретцки на 22 шайбы (994 против 1016). Хватит ли на ликвидацию разрыва в 22 шайбы оставшегося времени в сезоне-2025/26 — большой вопрос. До конца регулярки у «Кэпиталз» осталось 36 матчей, а за место в плей-офф вся борьба еще впереди.
Возвращение Малкина
Евгений Малкин пропустил больше месяца из-за травмы. Лидер «Питтсбурга» не играл с 5 декабря и вернулся в состав только 9 января. В первом же матче против «Девилз» восстановившийся россиянин был невероятно нацелен на ворота и реализовал один из своих моментов. Лучшего возвращения, чем заброшенная шайба, и не придумаешь.
Не остался без очков Малкин и в следующем матче с «Калгари»: на его счету результативная передача, которая, правда, не помогла «Пингвинз» — они уступили с минимальным счетом. А уже в следующей игре с «Бостоном» сбой дала вся атака «Питтсбурга»: команда Малкина ушла со льда без голов и проиграла всухую.
Кучеров рвется в бомбардирскую гонку
В начале регулярного чемпионата могло показаться, что Никита Кучеров выбыл из привычной по последним сезонам гонки за «Арт Росс Трофи», вручаемый лучшему бомбардиру лиги. Лидерство по результативности делили Нэйтан Маккиннон, Коннор Макдэвид, а также молодой лидер «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. Однако в последние недели россиянин как бы намекнул: списывать меня со счетов слишком рано. В девяти матчах с 21 декабря Кучеров суммарно набрал 23 очка. Особенно удались игры с «Сан-Хосе» (гол и четыре передачи) и с «Филадельфией» (дубль и две передачи). После вдохновенного отрезка (который, между прочим, продолжается) Никита поднялся на четвертое место, отставая от Селебрини на пять очков.
Покер Хуснутдинова
Североамериканскую карьеру Марат Хуснутдинов начал в задрафтовавшей его «Миннесоте». В системе «Уайлд» дали время, чтобы талантливый форвард привык к новой лиге, но в конце прошлого сезона его обменяли в «Бостон». Со временем Марат отвоевал в «Брюинз» свое место: его игровое время выросло, а также его нередко использовали с лидерами, в том числе в тройке с Давидом Пастрняком.
Настоящий матч жизни Хуснутдинов выдал 10 января против «Рейнджерс». Ньюйоркцы вынуждены справляться без травмированного Игоря Шестеркина, и в игре с «Бостоном» его сменщики натерпелись сполна. Марат оформил покер, поразив ворота и Джонатана Куика, и Спенсера Мартина, который начинал нынешний сезон еще в московском ЦСКА. Для понимания: за предыдущую часть сезона нападающий отметился пятью шайбами, а за вечер с «Рейнджерс» почти выполнил эту норму.
«Сегодня я пытался забить пять голов, но и четыре — тоже неплохо, было весело», — сказал после матча Хуснутдинов.
Юбилей Проворова
Без Ивана Проворова невозможно представить оборону «Коламбуса». В плане результативности ему не сравниться, допустим, с Заком Веренски, зато россиянин — лидер команды по показателю полезности среди защитников. Впрочем, это не значит, что голы и передачи ему неинтересны. В четырех последних матчах Проворов сделал три результативные передачи, а ассист в недавней игре с «Ютой» позволил ему разменять отметку в 300 очков за карьеру в НХЛ. На это у уроженца Ярославля ушел 741 матч. Тем самым Иван вошел в топ-10 российских защитников по результативности и уже в ближайшее время может превзойти достижения Бориса Миронова и Олега Твердовского.
