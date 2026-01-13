Ричмонд
Финалист Кубка Стэнли стал главным тренером «Коламбуса»

Финалист Кубка Стэнли Боунесс стал новым главным тренером «Коламбуса».

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Дин Эвасон покинул пост главного тренера «Коламбус Блю Джекетс», сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Также команду покинул его помощник Стив Маккарти. 61-летний Эвасон возглавлял команду с июля 2024 года, до этого он тренировал в НХЛ «Миннесоту Уайлд».

На посту главного тренера его сменил Рик Боунесс, который в сезоне-2019/20 довел «Даллас» до финала Кубка Стэнли. Также 70-летний специалист возглавлял «Виннипег Джетс», «Бостон Брюинз», «Оттаву Сенаторз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Финикс Койотиз» и «Виннипег Джетс».

В текущем сезоне «Коламбус» занимает последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона, набрав в 45 матчах 45 очков.