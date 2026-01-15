Ричмонд
Фетисов раскрыл, в чем Овечкин превосходит Гретцки: «Даже сложно себе представить»

Прославленный российский хоккеист, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о новой погоне российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки.

Источник: Getty Images

Гретцки является рекордсменом по числу заброшенных шайб в НХЛ с учетом плей-офф — 1016 голов. На счету 40-летнего Овечкина 994 взятия ворот.

«У Гретцки сейчас в сумме на 1016 голов. Но он закончил раньше Саши (в 38 лет), и у него не было таких стабильных показателей в последние годы карьеры. Ведь большинство своих шайб Уэйн забросил в ее начале. А Саша забивает стабильно. И забрасывает более 30 шайб в последние годы из сезона в сезон, это неимоверное достижение. Это даже сложно себе представить.

Я общаюсь с людьми, которые знают толк во всем, что касается хоккея, и мы не понимаем, как это вообще возможно. Просто радуемся за Сашу, хочется, чтобы он получал удовольствие от всего, что делает на льду. И я думаю, что чем сейчас ближе будет рекорд Гретцки, тем больше будет ажиотаж вокруг этого», — заявил Фетисов в интервью РИА Новости.

В прошлом году Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя рекорд Гретцки (894 шайбы).

