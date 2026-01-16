Ричмонд
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.20
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.50
П2
3.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Ак Барс
5
П1
X
П2

Трамп принял в Белом доме «Флориду» с хоккеистами Бобровским и Куликовым

Команда в прошлом сезоне стала обладателем Кубка Стэнли.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в Белом доме принял хоккеистов и персонал «Флориды» в честь победы команды в Кубке Стэнли прошлого сезона.

«Флорида» в финальной серии в шести матчах обыграла канадский «Эдмонтон» и во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли. В составе команды выступают российский защитник Дмитрий Куликов и вратарь Сергей Бобровский.

В текущем регулярном чемпионате «Флорида» набрала 51 очко после 45 матчей и занимает 7-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.