Трамп принял в Белом доме «Флориду» с хоккеистами Бобровским и Куликовым

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в Белом доме принял хоккеистов и персонал «Флориды» в честь победы команды в Кубке Стэнли прошлого сезона.
«Флорида» в финальной серии в шести матчах обыграла канадский «Эдмонтон» и во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли. В составе команды выступают российский защитник Дмитрий Куликов и вратарь Сергей Бобровский.
В текущем регулярном чемпионате «Флорида» набрала 51 очко после 45 матчей и занимает 7-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.