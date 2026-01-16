«Рейнджерс» проваливают сезон второй год подряд. А Панарина могут обменять

Тренер-чемпион не помог
Вчистую провалив прошлый сезон, летом «Рейнджерс» затеяли масштабные изменения в тренерском штабе. Возглавлявший команду из Нью-Йорка два года Питер Лавиолетт лишился своей должности. Исправлять ситуацию и возвращать одной из богатейших франшиз былое величие призвали Майка Салливана. Американский специалист последние годы работал в «Питтсбурге», но после выигрыша двух Кубков Стэнли его карьера стагнировала. Переход в «Рейнджерс» служил если не новым вызовом, то как минимум всплеском для поиска свежих идей. И ведь ньюйоркцы еще в 2024 году играли в финале «Востока», а сейчас рискуют остаться без плей-офф второй сезон подряд.
Пока Салливану и близко не удается изменить курс регрессирующей команды. Регулярка перевалила за экватор, а в активе «Рейнджерс» скромные 46 очков и вполне заслуженное 16-е место в конференции. Потеряв из-за травмы основного вратаря Игоря Шестеркина, команду накрыл жуткий кризис. Ньюйоркцы остались с ветераном Джонатаном Куиком и Спенсером Мартиным, начинавшим сезон в ЦСКА и уволенным за непригодность. Без российского вратаря парни с Бродвея проиграли четыре матча подряд, пропустив суммарно 27 шайб. 39-летний Куик неплохо начал сезон, подстраховывая Шестеркина. Но с начала января свои матчи проваливает: за шесть последних игр процент сейвов американца ни разу не перевалил за 90 процентов.
— В сложившихся обстоятельствах оценить игру Куика непросто. Он — яростный игрок, который выкладывается на полную каждый день, когда выходит на лед. Я испытываю огромное восхищение и уважение к тому, что он делает, — комплиментарно высказывался Салливан об игре голкипера-ветерана.
Вратарская проблема — только полбеды. Ряд хоккеистов заметно сдали и не играют и наполовину своего потенциала. К этому приплюсуем травмы. «Рейнджерс» начали регулярку без ведущего центра Винса Трочека, а поиск замены внутренними ресурсами не привел ни к чему хорошему. Сейчас, помимо Шестеркина, в лазарете ключевой защитник Адам Фокс, Джей Ти Миллер и важнейший форвард нижних звеньев Конор Шири. А те, кто отыграл без замен все (или почти все) матчи, значительно просели.
Регресс лидеров
Артемий Панарин. Звезда и фронтмен «Рейнджерс». Человек с истекающим контрактом на 11,6 миллиона долларов еще в сезоне-2023/24 набрал 120 очков за регулярку. А дальше наступил спад, с яркими всплесками как следствия (прочитайте, пожалуйста, с иронией) смены прически. Сейчас Артемий опережает график «очко за матч», но набрал ужасающий показатель полезности «минус 15». Рядом с ним по полезности — Миллер (-17), Трочек (-16), Зибанежад (-15) и Лафренье (-15). Когда лидерский костяк стабильно работает в минус, на исправление результатов рассчитывать не стоит. И Салливану пока не удается пробудить в них инстинкт вожаков.
«Рейнджерс» откровенно не хватает глубины состава, особенно в нападении. Когда лидеры топ-6 проваливаются отрезками, в здоровом коллективе их роли временно могут забрать парни из нижних звеньев. В ньюйоркском клубе этого не произошло. Большие ожидания связывали с Уиллом Куиллом: канадец неплохо зашел в чемпионат, но потом также увяз в минусах.
Положение «Рейнджерс» близко к критическому, но высшее руководство клуба продолжает верить в Салливана. Владелец ньюйоркцев Джеймс Долан в недавних интервью выражал доверие тренеру, несмотря на жесткие призывы болельщиков в социальных сетях продать команду. Особенно удручают фанатов результаты домашних игр. Родной лед «Рейнджерс» совсем не помогает: из 22 матчей бродвейцы выиграли только пять. Это худший показатель в НХЛ, и такими темпами к концу регулярки они установят антирекорд. Легко понять, почему болельщики так безжалостны к Долану.
Разные североамериканские авторы то в качестве инсайдов, то в виде размышлений приводят возможные обмены лидеров. Один из них — Панарин. Журналист Элиотт Фридман допустил, что Артемия обменяют в «Вашингтон» к Александру Овечкину. Контракт россиянина истекает, и в нынешней ситуации «Рейнджерс» выгоднее выручить за него хоть какие-то активы на будущее. Без жестких мер генменеджеру Крису Друри не обойтись в любом случае. Сдавшие Зибанежад и Лафренье — другие кандидаты на выход ради перезагрузки.
Составу требуются изменения, чтобы вернуться хотя бы в число команд, уверенно входящих в плей-офф. Будет ли этим заниматься сам Друри, вопрос открытый. Во время домашнего матча с «Сиэтлом» болельщики призывали уволить генменеджера, скандируя: «Увольте Друри!» Хотя недавно, стоит напомнить, Крис продлил контракт с клубом, несмотря на проваленный сезон. Уверен, повторения такого результата ему не простят. А потому Друри нужно включаться в работу уже сейчас, чтобы сохранить честь в концовке регулярки. Шансы на плей-офф еще остаются, но с нынешней игрой место в восьмерке «Рейнджерс», конечно же, не светит. Как бы сказали в московском «Динамо»: нужна встряска!