«Рейнджерс» проваливают сезон второй год подряд. А Панарина могут обменять

Составу требуются изменения, чтобы вернуться хотя бы в число команд, уверенно входящих в плей-офф. Будет ли этим заниматься сам Друри, вопрос открытый. Во время домашнего матча с «Сиэтлом» болельщики призывали уволить генменеджера, скандируя: «Увольте Друри!» Хотя недавно, стоит напомнить, Крис продлил контракт с клубом, несмотря на проваленный сезон. Уверен, повторения такого результата ему не простят. А потому Друри нужно включаться в работу уже сейчас, чтобы сохранить честь в концовке регулярки. Шансы на плей-офф еще остаются, но с нынешней игрой место в восьмерке «Рейнджерс», конечно же, не светит. Как бы сказали в московском «Динамо»: нужна встряска!