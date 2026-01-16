Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
6.10
П2
6.23
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
6
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Овечкин побил рекорд россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет

В матче против «Сан-Хосе Шаркс» (2:3) Овечкин отметился результативной передачей и набрал свое 41-е очко в сезоне. Предыдущее достижение принадлежит россиянину Игорю Ларионову (40).

Источник: Getty Images

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд российских игроков по очкам в Национальной хоккейной лиге в возрасте 40 лет.

В домашнем матче «Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 2:3. Овечкин отметился результативной передачей и набрал свое 41-е очко в сезоне по системе гол+пас (20+21) в 48 играх. Тем самым он установил новый рекорд среди россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет.

Предыдущее достижение принадлежит россиянину Игорю Ларионову, который в сезоне 2000/01 набрал 40 очков.

Абсолютный рекорд НХЛ по очкам, набранным в 40-летнем возрасте, принадлежит Горди Хоу (103 очка в 76 матчах).

Всего на счету Овечкина 1664 очка (917+747) в 1539 играх. В апреле россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Вашингтон» идет на десятом месте Восточной конференции турнирной таблицы НХЛ. После 48 игр на счету команды 54 очка. Следующий матч клуб проведет 18 ягнваря против «Флорида Пантерз».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше