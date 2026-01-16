Америка вцепится в Овечкина и не отпустит его в Россию? Босс НХЛ не верит, что Ови готов вернуться на родину

Одной из интриг нынешнего сезона НХЛ все еще остается вопрос, станет ли он последним в заокеанской карьере Александра Овечкина. В межсезонье появлялось множество косвенных доказательств, указывающих на то, что станет. Но официальной информации до сих пор нет, и до конца сезона она вряд ли появится, потому что сам Александр, отвечая на многочисленные вопросы журналистов на эту тему, никакой конкретики не давал.
«Я не знаю. Вы знаете? Я не знаю, будет ли он последним. Посмотрим», — отвечал Овечкин на подобные вопросы.
Хотя, разумеется, главный фактор в решении, которое будет принимать Овечкин относительно своей карьеры, состоит в самочувствии, о чем сам Ови также открыто говорил еще в начале сезона:
«Думаю, решение о завершении карьеры будет зависеть от здоровья. Я не хочу дойти до того, что, завершив карьеру, не смогу поиграть в футбол с детьми или выйти с ними на лед. Сейчас я хочу получать как можно больше энергии от зрителей и наслаждаться моментом. Мне повезло столько лет играть за одну команду. Я бы хотел, чтобы у каждого получилось добраться до таких цифр. При этом я всё ещё люблю играть. У меня по-прежнему есть страсть. Я просто получаю удовольствие, потому что никогда не знаешь, когда получишь травму или завершишь карьеру», — цитирует Овечкина ESPN.
В лиге, судя по всему, тоже не в курсе, станет ли нынешний сезон завершением так называемой «эры Овечкина». Но НХЛ, разумеется, было бы только на руку, если бы Ови поиграл еще годик-другой, ведь буквально каждое его действие вписывается в историю лиги. Попытка стать первым хоккеистом, забросившим в НХЛ 1000 шайб, тоже была бы максимально хайповой, но для этого Александру пришлось бы играть еще не один, а минимум два сезона. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выразил надежду на то, что Ови не завершит карьеру после нынешнего сезона.
«Надеюсь, эра после Овечкина не наступит в ближайшем будущем. Это дело Алекса, и мы уважаем любое его решение. Но если говорить о том, станет ли этот сезон последним в его карьере в НХЛ, то я надеюсь, что это не так. Ови играет великолепно», — цитирует Гэри Беттмэна журналист Тарик Эль-Башир в своих соцсетях.
В свои 40 лет капитан «Вашингтона» действительно показывает хорошие результаты, хотя с прошлогодней статистикой их сравнивать не стоит — поход за рекордом Гретцки был дополнительной мотивацией как для Александра, так и для всего «Вашингтона». В нынешнем сезоне Овечкин действует спокойнее, но при этом идет на схожее количество результативных баллов, а также делает значимый вклад в результаты своей команды. На счету российского форварда 41 (20+21) результативный балл в текущей регулярке, Александр является вторым бомбардиром «Кэпиталз» после Тома Уилсона, у которого 42 очка за сезон.
«Великая восьмерка не только лучший снайпер в истории, но и по-прежнему остается движущей силой своей команды. Даже в 40 лет он — одна из ключевых причин, по которым “Кэпиталз” продолжают бороться за место в плей-офф Восточной конференции», — пишет автор «Sports Illustrated» Джейкоб Пунтури.
Прямо сейчас «Столичные» идут вне кубковой зоны, отставая от нее всего на несколько очков. Плотность на Востоке настолько высокая, что одна-две победы могут сильно изменить положение команды в таблице. Исходя из сложившейся на данный момент ситуации, «Вашингтон» будет бороться за попадание в восмьерку с «Питтсбургом». Учитывая контекст противостояния этих команд в общем и Овечкина с Кросби и Малкиным в частности, наблюдать за такой битвой будет крайне интересно. Берем в расчет также еще и тот факт, что серия их дуэли может стать последней в истории лиги.
Надежда Тонконог