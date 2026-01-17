Ричмонд
В «Вашингтоне» ответили на вопрос о будущем Овечкина в клубе

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» не обсуждало с Александром Овечкиным его будущее в команде, сообщил генеральный менеджер команды Крис Патрик.

Источник: AP 2024

В текущем сезоне Овечкин провел 48 матчей, в которых набрал 41 очко (20 голов + 21 передача). Ранее россиянин стал третьим игроком в возрасте 40 лет и старше за всю историю НХЛ, кому удалось забросить 20 шайб за 46 матчей со старта регулярного сезона.

«У нас не было конкретного разговора. Мы немного поговорили о положении команды, о том, что, по его мнению, нам нужно, и что, по моему мнению, нам нужно. Но мы не слишком углублялись в его будущее за пределами этого сезона. Могу сказать, что, судя по нашим беседам, он кажется очень сфокусированным на краткосрочной перспективе — на том, как этой команде попасть в плей-офф и получить еще один шанс выиграть Кубок Стэнли. Так что, да, вам, ребята, придется подождать», — приводит слова Патрика журналист Тарик Эль-Башир на странице в соцсети X.

Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в «Вашингтоне». Россиянин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 917 заброшенных шайб в 1539 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
