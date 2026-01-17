Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
4
:
Металлург Мг
5
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.20
П2
1.32
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур
0
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
14.25
X
4.20
П2
1.35
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.24
П2
3.90
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.63
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.25
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.57
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.34
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
20:30
Баффало
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.30
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.20
П2
2.49
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Нэшвилл
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
9
:
Флорида
1
П1
X
П2

Панарин и «Рейнджерс» — все. Артемию не предложат новый контракт и скоро могут обменять

Конец большой истории.

Источник: Reuters

«Рейнджерс» не будут продлевать контракт с Артемием Панариным. Об этом сообщил самый авторитетный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман из Sportsnet. История российского нападающего и самого гламурного клуба лиги растянулась на шесть с половиной сезонов. Именно в Нью-Йорке Панарин окончательно вырос в суперзвезду, а пару лет назад, набрав 120 очков в регулярном чемпионате, стал легендой клуба. Однако сейчас пришло время прощаться.

К самому форварду не может быть претензий. Возможно, его игра в силу возраста потускнела. Но в команде, которая крайне мало забивает — по средней результативности «Рейнджерс» находятся в лиге на пятом месте с конца — Панарин уверенно идет по графику «очко за матч» (51 в 47 встречах) и входит в двадцатку лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Чуть ранее генеральный менеджер клуба Крис Друри опубликовал официальное заявление. По его словам, команду ждет не перестройка, а «переоборудование». Понятное дело, что сезон уже провален и необходимо что-то делать, прикрываясь красивыми фразами.

В нынешней конфигурации «Рейнджерс» сложно будет выбраться со дна, даже если скоро вернется в строй после травмы вратарь Игорь Шестеркин. Необходимо что-то делать, а не только говорить. В отличие от других возрастных лидеров с долгосрочными контрактами Панарин летом выходит на рынок. Сейчас его еще можно выгодно обменять без особых сложностей. У российского нападающего стоит запрет на обмены без его согласия. Но сейчас он, кажется, даже внутренне был готов к уходу, чтобы побороться за Кубок Стэнли. В обозримом будущем в «Рейнджерс» это сделать нереально. Получается, что в чисто спортивном плане Панарин только приобретает.

Источник: AP 2024

С его зарплатой (11,64 миллиона долларов) не так просто будет найти идеальный вариант. Места под потолком у фаворитов не слишком много. Но «Рейнджерс» почти наверняка возьмут часть на себя. В яркой команде, которая на что-то претендует, можно улучшить статистику и летом выбирать себе новое место карьеры со спокойной душой. Игрокам такого уровня даже в 35 лет будет из чего выбирать. В нынешней ситуации, если закрыть глаза на бытовые и семейные моменты, за Панарина можно только порадоваться. Уже скоро он выберется из болота.

Автор: Михаил Зислис

Рейнджерс
4:8
0:4, 1:2, 3:2
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
15.01.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17776 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Трэвис Грин
Вратари
Джонатан Куик
(00:00-32:23)
Леэви Мериляйнен
Спенсер Мартин
(32:23-58:26)
Спенсер Мартин
(c 59:11)
1-й период
01:33
Винс Трочек
02:18
Дрейк Батерсон
(Дилан Козенс, Брэди Ткачак)
04:53
Ник Дженсен
(Дилан Козенс, Ридли Грейг)
15:01
Брэди Ткачак
(Ник Дженсен, Ридли Грейг)
19:54
Дилан Козенс
(Ридли Грейг, Брэди Ткачак)
2-й период
25:57
Джейк Сандерсон
(Артем Зуб, Ник Казинс)
32:23
Тома Шабо
(Ник Казинс, Дэвид Перрон)
38:55
Гейб Перро
(Джей Ти Миллер, Мика Зибанежад)
3-й период
40:00
Винс Трочек
45:26
Гейб Перро
(Джей Ти Миллер, Мика Зибанежад)
48:20
Дэвид Перрон
48:55
Дэвид Перрон
50:44
Ноа Лаба
(Алексис Лафренье, Скотт Морроу)
55:58
Алексис Лафренье
(Карсон Соуси, Артемий Панарин)
55:58
Ноа Лаба
59:11
Тим Штюцле
(Джейк Сандерсон, Брэди Ткачак)
Статистика
Рейнджерс
Оттава
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит