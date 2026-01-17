Панарин и «Рейнджерс» — все. Артемию не предложат новый контракт и скоро могут обменять

«Рейнджерс» не будут продлевать контракт с Артемием Панариным. Об этом сообщил самый авторитетный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман из Sportsnet. История российского нападающего и самого гламурного клуба лиги растянулась на шесть с половиной сезонов. Именно в Нью-Йорке Панарин окончательно вырос в суперзвезду, а пару лет назад, набрав 120 очков в регулярном чемпионате, стал легендой клуба. Однако сейчас пришло время прощаться.
К самому форварду не может быть претензий. Возможно, его игра в силу возраста потускнела. Но в команде, которая крайне мало забивает — по средней результативности «Рейнджерс» находятся в лиге на пятом месте с конца — Панарин уверенно идет по графику «очко за матч» (51 в 47 встречах) и входит в двадцатку лучших бомбардиров регулярного чемпионата.
Чуть ранее генеральный менеджер клуба Крис Друри опубликовал официальное заявление. По его словам, команду ждет не перестройка, а «переоборудование». Понятное дело, что сезон уже провален и необходимо что-то делать, прикрываясь красивыми фразами.
В нынешней конфигурации «Рейнджерс» сложно будет выбраться со дна, даже если скоро вернется в строй после травмы вратарь Игорь Шестеркин. Необходимо что-то делать, а не только говорить. В отличие от других возрастных лидеров с долгосрочными контрактами Панарин летом выходит на рынок. Сейчас его еще можно выгодно обменять без особых сложностей. У российского нападающего стоит запрет на обмены без его согласия. Но сейчас он, кажется, даже внутренне был готов к уходу, чтобы побороться за Кубок Стэнли. В обозримом будущем в «Рейнджерс» это сделать нереально. Получается, что в чисто спортивном плане Панарин только приобретает.
С его зарплатой (11,64 миллиона долларов) не так просто будет найти идеальный вариант. Места под потолком у фаворитов не слишком много. Но «Рейнджерс» почти наверняка возьмут часть на себя. В яркой команде, которая на что-то претендует, можно улучшить статистику и летом выбирать себе новое место карьеры со спокойной душой. Игрокам такого уровня даже в 35 лет будет из чего выбирать. В нынешней ситуации, если закрыть глаза на бытовые и семейные моменты, за Панарина можно только порадоваться. Уже скоро он выберется из болота.
Автор: Михаил Зислис
Майк Салливан
Трэвис Грин
Джонатан Куик
(00:00-32:23)
Леэви Мериляйнен
Спенсер Мартин
(32:23-58:26)
Спенсер Мартин
(c 59:11)
01:33
Винс Трочек
02:18
Дрейк Батерсон
(Дилан Козенс, Брэди Ткачак)
04:53
Ник Дженсен
(Дилан Козенс, Ридли Грейг)
15:01
Брэди Ткачак
(Ник Дженсен, Ридли Грейг)
19:54
Дилан Козенс
(Ридли Грейг, Брэди Ткачак)
25:57
Джейк Сандерсон
(Артем Зуб, Ник Казинс)
32:23
Тома Шабо
(Ник Казинс, Дэвид Перрон)
38:55
Гейб Перро
(Джей Ти Миллер, Мика Зибанежад)
40:00
Винс Трочек
45:26
Гейб Перро
(Джей Ти Миллер, Мика Зибанежад)
48:20
Дэвид Перрон
48:55
Дэвид Перрон
50:44
Ноа Лаба
(Алексис Лафренье, Скотт Морроу)
55:58
Алексис Лафренье
(Карсон Соуси, Артемий Панарин)
55:58
Ноа Лаба
59:11
Тим Штюцле
(Джейк Сандерсон, Брэди Ткачак)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит