Панарин и «Рейнджерс» — все. Артемию не предложат новый контракт и скоро могут обменять

В нынешней конфигурации «Рейнджерс» сложно будет выбраться со дна, даже если скоро вернется в строй после травмы вратарь Игорь Шестеркин. Необходимо что-то делать, а не только говорить. В отличие от других возрастных лидеров с долгосрочными контрактами Панарин летом выходит на рынок. Сейчас его еще можно выгодно обменять без особых сложностей. У российского нападающего стоит запрет на обмены без его согласия. Но сейчас он, кажется, даже внутренне был готов к уходу, чтобы побороться за Кубок Стэнли. В обозримом будущем в «Рейнджерс» это сделать нереально. Получается, что в чисто спортивном плане Панарин только приобретает.