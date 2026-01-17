Бобровский впервые в карьере пропустил 9 шайб в матче НХЛ

«Пантерз» уступили «Каролине» со счетом 1:9 в регулярном чемпионате лиги. Бобровский отразил 26 из 35 бросков.
За карьеру в НХЛ 37-летний россиянин дважды пропускал по восемь шайб — в составе «Коламбуса» в матчах с «Тампой» (октябре 2018-го) и «Калгари» (в декабре 2018-го). А также один раз в Кубке Стэнли — в матче «Флориды» против «Вегаса» в пятой игре финала-2023.
В сезоне-2025/26 Бобровский провел 33 матча, в которых отражал 87,4 процента бросков при коэффициенте надежности 3,09.
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
17.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18319 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Пол Морис
Вратари
Брэндон Бусси
(00:00-43:10)
Сергей Бобровский
Брэндон Бусси
(c 43:23)
1-й период
18:35
Николай Элерс
(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
2-й период
21:19
Увис Балинскис
(Маки Самоскевич, Сандис Вильманис)
27:49
Командный штраф
33:10
Марк Янковски
(Майк Райлли, Александр Никишин)
35:38
Шон Уокер
35:38
Донован Себранго
35:38
Донован Себранго
36:28
Александр Никишин
(Николай Элерс, Себастьян Ахо)
3-й период
40:00
Джален Чатфилд
40:00
Маки Самоскевич
40:00
Сэм Беннетт
41:19
Майк Райлли
42:05
Антон Лунделл
43:23
Сэм Райнхарт
44:08
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Сет Джарвис)
44:19
Джордан Мартинук
48:42
Джордан Мартинук
50:11
Командный штраф
50:26
Густав Форслинг
51:00
Александр Никишин
51:00
Люк Канин
51:17
Николай Элерс
(Сет Джарвис, Андрей Свечников)
51:38
Тэйлор Холл
(Марк Янковски, Логан Стэнковен)
53:03
Николай Элерс
(Джексон Блэйк, Логан Стэнковен)
53:51
Майк Райлли
58:23
Тэйлор Холл
(Джексон Блэйк)
58:35
Эрик Робинсон
(Йеспери Котканиеми, Марк Янковски)
Статистика
Каролина
Флорида
Штрафное время
19
29
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
4
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит