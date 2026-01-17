Голы Никишина и Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Флориду» в НХЛ

Встреча в Роли завершилась со счетом 9:1 (1:0, 2:1, 6:0) в пользу «Каролины». В составе победителей хет-триком отметился Николай Элерс (19, 52 и 54-я минуты), дубль оформил Тэйлор Холл (52, 59). Шайбы также забросили Марк Янковский (34), российские игроки Александр Никишин (37) и Андрей Свечников (45), в активе которых также по результативной передаче, и Эрик Робинсон (59). У «Флориды» отличился Увис Балинскис (22).