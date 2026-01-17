Голы Никишина и Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Флориду» в НХЛ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 9:1 (1:0, 2:1, 6:0) в пользу «Каролины». В составе победителей хет-триком отметился Николай Элерс (19, 52 и 54-я минуты), дубль оформил Тэйлор Холл (52, 59). Шайбы также забросили Марк Янковский (34), российские игроки Александр Никишин (37) и Андрей Свечников (45), в активе которых также по результативной передаче, и Эрик Робинсон (59). У «Флориды» отличился Увис Балинскис (22).
Никишин забросил шестую шайбу в сезоне, всего игрок набрал 20 очков за 47 матчей. По итогам игры россиянин был признан второй звездой встречи. Никишин занял третье место по количеству голов за сезон среди защитников-новичков в истории НХЛ, обогнав Криса Пронгера. Свечников отметился 13-й шайбой в сезоне, в его активе 37 очков в 48 матчах.
«Каролина», набрав 62 очка, лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Флорида» (51 очко) занимает предпоследнее, седьмое место в Атлантическом дивизионе.
В другом матче «Детройт Ред Уингз» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
Род Бриндамор
Пол Морис
Брэндон Бусси
(00:00-43:10)
Сергей Бобровский
Брэндон Бусси
(c 43:23)
18:35
Николай Элерс
(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
21:19
Увис Балинскис
(Маки Самоскевич, Сандис Вильманис)
27:49
Командный штраф
33:10
Марк Янковски
(Майк Райлли, Александр Никишин)
35:38
Шон Уокер
35:38
Донован Себранго
35:38
Донован Себранго
36:28
Александр Никишин
(Николай Элерс, Себастьян Ахо)
40:00
Джален Чатфилд
40:00
Маки Самоскевич
40:00
Сэм Беннетт
41:19
Майк Райлли
42:05
Антон Лунделл
43:23
Сэм Райнхарт
44:08
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Сет Джарвис)
44:19
Джордан Мартинук
48:42
Джордан Мартинук
50:11
Командный штраф
50:26
Густав Форслинг
51:00
Александр Никишин
51:00
Люк Канин
51:17
Николай Элерс
(Сет Джарвис, Андрей Свечников)
51:38
Тэйлор Холл
(Марк Янковски, Логан Стэнковен)
53:03
Николай Элерс
(Джексон Блэйк, Логан Стэнковен)
53:51
Майк Райлли
58:23
Тэйлор Холл
(Джексон Блэйк)
58:35
Эрик Робинсон
(Йеспери Котканиеми, Марк Янковски)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит