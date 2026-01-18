Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» избежать поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе «Коламбуса» шайбы в основное время матча забросили Зак Астон-Риз (3-я минута), российский нападающий Кирилл Марченко (28) и Дэнтон Хайнен (38). Автором победного буллита стал Чарли Койл. У хозяев площадки голами отметились Коннор Клифтон (10), Рикард Ракелль (18) и Сидни Кросби (59).
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей. Нападающий «Пингвинз» Егор Чинахов результативными действиями не отличился. Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков применил два силовых приема. Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска. Защитник «мундиров» Егор Замула записал на свой счет голевой пас.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ «Юта Маммот» обыграл «Сиэтл Кракен» (6:3), «Торонто Мейпл Лифс» в овертайме выиграл у «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ), а «Монреаль Канадиенс» одолел «Оттаву Сенаторз» (6:5 ОТ).
Дэн Мьюз
Рик Боунесс
Артур Шилов
(00:00-58:25)
Элвис Мерзликинс
(00:00-65:00)
Артур Шилов
(58:59-65:00)
02:42
Зак Эштон-Риз
(Зак Веренски, Брендан Гонс)
06:14
Зак Эштон-Риз
09:59
Коннор Клифтон
(Томас Новак)
17:52
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби)
22:03
Иван Проворов
27:32
Кирилл Марченко
28:43
Паркер Уотерспун
28:43
Зак Веренски
34:15
Блэйк Лизотт
37:38
Дэнтон Хейнен
(Егор Замула, Эрик Гудбрэнсон)
39:21
Бретт Кулак
52:11
Адам Фантилли
58:59
Сидни Кросби
(Крис Летанг, Евгений Малкин)
победный бросок: Чарли Койл
(Коламбус)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит