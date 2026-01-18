Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.26
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
5
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2

Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» избежать поражения в матче НХЛ

Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» избежать поражения от «Коламбуса» в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе «Коламбуса» шайбы в основное время матча забросили Зак Астон-Риз (3-я минута), российский нападающий Кирилл Марченко (28) и Дэнтон Хайнен (38). Автором победного буллита стал Чарли Койл. У хозяев площадки голами отметились Коннор Клифтон (10), Рикард Ракелль (18) и Сидни Кросби (59).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей. Нападающий «Пингвинз» Егор Чинахов результативными действиями не отличился. Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков применил два силовых приема. Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска. Защитник «мундиров» Егор Замула записал на свой счет голевой пас.

В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ «Юта Маммот» обыграл «Сиэтл Кракен» (6:3), «Торонто Мейпл Лифс» в овертайме выиграл у «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ), а «Монреаль Канадиенс» одолел «Оттаву Сенаторз» (6:5 ОТ).

Питтсбург
3:4
2:1, 0:2, 1:0, 0:0
Б
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
18.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18296 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Рик Боунесс
Вратари
Артур Шилов
(00:00-58:25)
Элвис Мерзликинс
(00:00-65:00)
Артур Шилов
(58:59-65:00)
1-й период
02:42
Зак Эштон-Риз
(Зак Веренски, Брендан Гонс)
06:14
Зак Эштон-Риз
09:59
Коннор Клифтон
(Томас Новак)
17:52
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби)
2-й период
22:03
Иван Проворов
27:32
Кирилл Марченко
28:43
Паркер Уотерспун
28:43
Зак Веренски
34:15
Блэйк Лизотт
37:38
Дэнтон Хейнен
(Егор Замула, Эрик Гудбрэнсон)
39:21
Бретт Кулак
3-й период
52:11
Адам Фантилли
58:59
Сидни Кросби
(Крис Летанг, Евгений Малкин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Чарли Койл
(Коламбус)
Статистика
Питтсбург
Коламбус
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше