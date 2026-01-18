Ричмонд
Свечников сделал хет-трик! Уже в четвертый раз за карьеру в НХЛ

Между первыми двумя шайбами всего 57 секунд.

Источник: AP 2024

Одна из лучших команд Востока «Каролина» приехала в гости к «Нью-Джерси» после разгромной победы над действующим чемпионом «Флоридой» (9:1). Потрясающая игра против «Пантерз» и лидерство в своей конференции давали понять, что встреча против «Девилз», которые в последнее время испытывают серьезные трудности, в том числе кадровые, не должна доставить проблем.

На старте матча хозяева попытались завладеть преимуществом и заработали несколько опасных моментов, но отличные сейвы Фредерика Андерсена помогли «ураганам» не пропустить быструю шайбу.

Во втором периоде «Девилз» продолжили играть первым номером, нагружая защиту гостей, но и это не принесло успеха. За шесть минут до конца отрезка Себастьян Ахо обокрал Люка Хьюза, сделал спинораму и отдал передачу на Андрея Свечникова, который точным кистевым броском отправил шайбу в сетку. Россиянин не остановился на этом достижении и уже через 57 секунд смог оформить дубль. Шон Уокер выдал длинную разрезающую передачу на Ахо, который оставил шайбу для партнера, а тот хлестким броском отправил ее в домик Маркстрему.

Уже на старте третьего периода Свечников мог оформить хет-трик, причем в своем фирменном стиле. Форвард закатился за ворота и попытался забить лакросс, но шайба в последний момент слетела с крюка клюшки.

Через несколько минут Тимо Майер постарался встряхнуть свою команду и забил первый гол, но и это не помогло «Девилз» оживиться. В середине третьего периода Джексон Блэйк закрыл все вопросы о победителе, забросив третью шайбу «Каролины».

А попытки захода на хет-трик не прошли впустую. За четыре минуты до конца основного времени Свечников вновь получил потрясающую передачу от Ахо, из убойной позиции поразил ворота в третий раз за игру, оформив четвертый хет-трик в карьере в чемпионатах НХЛ. А в этом сезоне на счету Андрея теперь 40 (16+24) очков в 49 матчах.

Автор: Федор Носов

Нью-Джерси
1:4
0:0, 0:2, 1:2
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
18.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Род Бриндамор
Вратари
Якоб Маркстрем
Фредерик Андерсен
(00:00-48:26)
Фредерик Андерсен
(c 48:33)
1-й период
02:22
Шон Уокер
2-й период
26:47
Шон Уокер
28:52
Пол Коттер
33:12
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо)
34:09
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Шон Уокер)
38:29
К`Андре Миллер
3-й период
43:16
Шон Уокер
44:27
Тимо Майер
(Коди Гласс, Дуги Хэмилтон)
48:33
Джексон Блэйк
(Николай Элерс, К`Андре Миллер)
55:52
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Сет Джарвис)
Статистика
Нью-Джерси
Каролина
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит