Свечников сделал хет-трик! Уже в четвертый раз за карьеру в НХЛ

Во втором периоде «Девилз» продолжили играть первым номером, нагружая защиту гостей, но и это не принесло успеха. За шесть минут до конца отрезка Себастьян Ахо обокрал Люка Хьюза, сделал спинораму и отдал передачу на Андрея Свечникова, который точным кистевым броском отправил шайбу в сетку. Россиянин не остановился на этом достижении и уже через 57 секунд смог оформить дубль. Шон Уокер выдал длинную разрезающую передачу на Ахо, который оставил шайбу для партнера, а тот хлестким броском отправил ее в домик Маркстрему.