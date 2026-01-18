«Эдмонтон» разгромил «Ванкувер», Подколзин забил гол

По две шайбы забросили Каспери Капанен и Джек Рославик, результативный пас на счету Коннора Макдэвида. По одному голу забили Зак Хайман и Василий Подколзин, на счету которого 21 (11+10) очко в 49 матчах в сезоне-2025/26.
Вратарь «Ванкувера» белорус Никита Толопило отразил 29 бросков из 35.
«Эдмонтон» прервал серию из двух поражений. «Ойлерз» набрали 56 очков и занимают пятое место в таблице Западной конференции.
«Ванкувер» потерпел 10-е поражение подряд. «Кэнакс» с 37 очками замыкают таблицу.
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
18.01.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18845 зрителей
Главные тренеры
Адам Фут
Крис Ноблок
Вратари
Никита Толопило
Тристан Джерри
2-й период
23:11
Джек Рословик
(Кертис Лазар, Джейк Уолман)
23:11
Командный штраф
25:53
Конор Гарлэнд
26:49
Зак Хаймэн
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
31:42
Каспери Капанен
(Райан Нюджент-Хопкинс, Тай Эмберсон)
34:31
Джек Рословик
(Айзек Ховард, Мэтт Савой)
35:08
Каспери Капанен
(Райан Нюджент-Хопкинс)
36:34
Василий Подколзин
3-й период
45:56
Макс Сассон
50:53
Тайлер Майерс
53:46
Джек Рословик
Статистика
Ванкувер
Эдмонтон
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
1
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит