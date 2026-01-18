Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.24
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
5
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2

«Эдмонтон» разгромил «Ванкувер», Подколзин забил гол

«Эдмонтон» на выезде разгромил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Источник: Reuters

По две шайбы забросили Каспери Капанен и Джек Рославик, результативный пас на счету Коннора Макдэвида. По одному голу забили Зак Хайман и Василий Подколзин, на счету которого 21 (11+10) очко в 49 матчах в сезоне-2025/26.

Вратарь «Ванкувера» белорус Никита Толопило отразил 29 бросков из 35.

«Эдмонтон» прервал серию из двух поражений. «Ойлерз» набрали 56 очков и занимают пятое место в таблице Западной конференции.

«Ванкувер» потерпел 10-е поражение подряд. «Кэнакс» с 37 очками замыкают таблицу.

Ванкувер
0:6
0:0, 0:6, 0:0
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
18.01.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18845 зрителей
Главные тренеры
Адам Фут
Крис Ноблок
Вратари
Никита Толопило
Тристан Джерри
2-й период
23:11
Джек Рословик
(Кертис Лазар, Джейк Уолман)
23:11
Командный штраф
25:53
Конор Гарлэнд
26:49
Зак Хаймэн
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
31:42
Каспери Капанен
(Райан Нюджент-Хопкинс, Тай Эмберсон)
34:31
Джек Рословик
(Айзек Ховард, Мэтт Савой)
35:08
Каспери Капанен
(Райан Нюджент-Хопкинс)
36:34
Василий Подколзин
3-й период
45:56
Макс Сассон
50:53
Тайлер Майерс
53:46
Джек Рословик
Статистика
Ванкувер
Эдмонтон
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
1
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит