«Эдмонтон» разгромил «Ванкувер», Подколзин забил гол

По две шайбы забросили Каспери Капанен и Джек Рославик, результативный пас на счету Коннора Макдэвида. По одному голу забили Зак Хайман и Василий Подколзин, на счету которого 21 (11+10) очко в 49 матчах в сезоне-2025/26.