Гашек раскритиковал Трампа: «Американский президент в очередной раз выставил США на посмешище»

Ранее Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься дополнительная пошлина в размере 10% на все товары, отправляемые в США. Стандартный тариф для стран Евросоюза — 15%. По словам Трампа, европейские страны будут платить до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии.