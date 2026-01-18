Ричмонд
Гашек раскритиковал Трампа: «Американский президент в очередной раз выставил США на посмешище»

Бывший голкипер клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал президента США Дональда Трампа за введение новых таможенных пошлин.

Источник: Юрий Кузьмин / Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Ранее Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься дополнительная пошлина в размере 10% на все товары, отправляемые в США. Стандартный тариф для стран Евросоюза — 15%. По словам Трампа, европейские страны будут платить до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии.

«Американский президент в очередной раз выставил США на посмешище перед всем миром своими империалистическими амбициями.

Его политика способствует усилению власти и влияния Китая и России в мире, а также повышает стоимость жизни для граждан его страны», — написал Гашек в своих социальных сетях.